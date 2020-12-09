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понедельник, 14 декабря 2020 06:30

Твердотопливным котлом разогревают систему

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- Газово-дровяной котел КСТ-16 снял лет 10 тому назад, - рассказывает 65-летний Николай Мельник из райцентра Дергачи Харьковской области. - Лежал в сарае мертвым грузом. Если бы не такой тяжелый, давно сдал бы его на металлолом.

Мужчина пользуется современным газовым котлом. В этом году достал КСТ-16, установил рядом. Присоединил к общей системе с помощью труб, купил еще теплоаккумулятор объемом 1 куб. м - резервуар для горячей воды.

- Постоянно топить дровами - это забота, - говорит Николай Васильевич. - Выгодно прогревать систему. Раз в неделю запускаю котел, сжигаю все обрезки ветвей, старые доски, картонные ящики. Нагоняю температуру в системе до 80 градусов. Получается 2 кубометра почти кипятка. Отключаю и перекрываю доступ воды к дровяному котлу. Далее всю неделю система отдает тепло дому. Немного подогревается газом.

Зажигая котел раз в неделю, Николай Мельник ежемесячно экономит на отопление почти 2 тыс. грн.

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