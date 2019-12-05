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понедельник, 09 декабря 2019 07:05

Старые обои снимают уксусом

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- Пока в доме нет сквозняков, взялся переклеивать стены, - рассказывает 48-летний Григорий Федорченко из поселка Новые Санжары Полтавской области. - Старые обои не отставали. Видно, хороший клей был.

Приготовил мыльный раствор. Добавил 1 ст. л. уксуса на 1 л воды. Смочил в нем губку, прошелся по стенам. Острым ножом прорезал обои в нескольких местах, чтобы раствор пропитался. Подождал 10 мин., чтобы хорошо намокли. Тогда начал счесывать их шпателем.

- Пришлось вычищать стены и от остатков клея, - продолжает. - Для этого брызгал специальные вещества, которые продаются в магазинах. А потом кухонным скребком все снимал. Теперь буду клеить виниловые обои, потому что снимаются легче, чем бумажные. Те тонкие, рвутся.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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