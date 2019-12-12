Старую мебель оклеивают виниловыми обоями

- Полсела прибежали смотреть на обновленную мебель на даче, - говорит киевлянин Андрей Мельник, 43 года. - Старую выбрасывать жалко, а купить другую не за что. После ремонта квартиры имел остатки обоев, ими обклеил комод и шкаф.

Сначала снял фурнитуру и полки из шкафа.

- Двери были лакированные, пришлось снять покрытие. Строительным феном разогрел лак и соскреб шпателем. Старая мебель была немного потрескавшейся. В нескольких местах замазал сколы шпаклевкой. По всем поверхностям прошелся наждачной бумагой, чтобы избавиться от неровностей.

Мебель протер влажной тряпкой.

- Обезжирил грунтовкой поверхности. Оставил на час, чтобы просохли. Измерил площади стен. Вырезал из обоев части нужной величины. Кистью нанес строительный клей ПВА, - добавляет Андрей Мельник.

Аппликацию нужно хорошо разгладить валиком для покраски.

- ПВА становится прозрачным, когда засыхает. Если попадет поверх обоев, не будет заметен. Но чтобы было аккуратно, протирал влажной тряпкой места, где вылезал клей. Края надо тщательно прикреплять, это самое слабое место.

Мебель оставил в помещении, чтобы обои просохли. Следует избегать сквозняков.

- Фурнитуру для шкафа и комода купил новую. Вышла собственная дизайнерская мебель по минимальной цене. Так же хочу оклеить стол, книжную полку и кухонную стенку.

- Для обновления мебели лучше всего подойдут виниловые обои, - говорит 27-летний Игорь Гуменюк, консультант столичного строительного магазина. - Они прочные, легко клеятся. Их можно мыть. Потому что бумажные долго не прослужат. Разве что покрыть их лаком, а это дополнительная морока.

Если мебель имеет явные дефекты, выбирают покрытие насыщенного цвета с мелкими узорами. Это скроет неровности.

- Выбор цветов зависит от интерьера и предпочтений. Если стены с рисунками, то мебель стоит сделать однотонной. Это разбавит вид комнаты. Интересный вариант - оклеить обоями с текстурой древесины или мрамора.