Скорость мобильного интернета вырастет в 10 раз

Через год Украина начнет переходить на новый тип передачи интернет-данных 5G. На прошлой неделе президент Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной мобильной связи пятого поколения".

- Мы анализируем частоты, которые могут быть использованы для 5G. Некоторые уже очевидны - это 700 и 3400 мегагерц, - говорит председатель Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации Александр Животовский, 41 год.

Главными остаются вопросы - достижения договоренностей с вещателями и военными об условиях перехода с частотного диапазона 700-800 МГц в более низкие диапазоны.

- В отличие от предыдущих технологий G, пятое поколение - более об инфраструктуре и смежных отраслях, чем о наших с вами смартфонах. Поэтому мы приветствуем самостоятельные инициативы операторов, - говорит председатель НКРСИ.

После перехода на 5G скорость мобильного интернета вырастет в 7-10 раз, улучшится скорость воспроизведения видео, передачи и получения цифровых файлов. Также уменьшится и среднее время задержки передачи сигнала. В технологиях 3G и 4G оно составляет 150 и 50 Мбит/с соответственно. Пятое поколение предусматривает его уменьшение до 5 Мбит/с. Кроме этого, больше не должно возникать проблем с подключением к интернету во время массовых мероприятий. Например, в период концерта или футбольного матча.