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Пиролизные котлы работают на мусоре

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- Этой зимой снова будем менять котел, - говорит 37-летний Виктор Мельник из села Могилевка Жмеринского района Винницкой области. - Это уже будет третий. Но надо брать, чтобы экономить.

Раньше пользовался газовым котлом. Несколько лет тому назад установил электрический.

- Топить было дешевле, чем газом, - вспоминает. - Но только ветер подует, в селе свет пропадает. Система отключается, дом быстро остывает. Понял, что надо еще и твердотопливный котел.

В магазинах продаются твердотопливные котлы разных мощности, типа горения, топлива.

- Сейчас люди хотят котлы длительного горения, чтобы не часто заправлять, - рассказывает 40-летний Михаил Браженко, менеджер фирмы, изготавливающей котлы. - Рекомендую пиролизные, их надо заправлять реже других.

Такой прибор работает по принципу пиролизного горения. Имеет две камеры. В верхнюю загружают топливо - дрова, пеллеты, брикеты, уголь, горючие бытовые отходы. При высокой температуре и недостатке кислорода оно тлеет и разлагается на газ. Тот поступает в нижней камеры, где смешивается с воздухом и горит, выделяя тепло. Часть тепловой энергии идет на обогрев системы отопления, остальное - на поддержание пиролиза в верхней камере.

- В таком котле закладки хватает на 48 часов, - продолжает Михаил Браженко. - То есть заправлять надо три раза в неделю. Это удобно людям, которые допоздна работают и не имеют возможности делать это каждый день.

Корпуса и теплообменники пиролизных котлов изготавливают из котельной стали толщиной 4-5 мм. Топки - из чугуна, керамики и шамотного кирпича.

Все пиролизные котлы оборудованы электронным блоком управления температуры. При теплой зиме можно выставлять устройство на 5% мощности. Расходы топлива будут минимальны.

Автор: Наталия СТОЛЯРЧУК
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Дата
09
декабря

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