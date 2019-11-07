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понедельник, 11 ноября 2019 07:55

"Натягали 16 ведер ила. В нем были битые чашки, стаканы, игрушки"

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- Нашему колодцу почти 100 лет. До нас здесь когда-то жили дед Соловей и бабка Ольга, - рассказывает 61-летняя Татьяна Кравченко из Самгородка Смелянского района Черкасской области.

- Этим летом сгнило бревно, где ставится ведро, - продолжает. - Решили его заменить на бетонную кладку. Заодно и верхнее кольцо, потому что потрескалось. Наняли бригаду. А они спрашивают: "А вы не хотите заодно и почистить колодец?" Мы согласились. Выкачали всю воду. Сняли верхнее кольцо, установили оборудование. Четверо стояли наверху, а их руководитель спустился вниз. Натягали 16 ведер ила. В нем были битые чашки, стаканы, игрушки. Установили кольцо, прикрутили бетонную подставку и верх с вращающейся ручкой. Справились за 2 часа. Всего мы заплатили 2,5 тысячи гривен. Вода в колодце стала вкуснее и набралось почти до 6 метров.

- Колодцы начал копать и чистить в 1991-м, - говорит 57-летний Виктор Бражан из села Константиновка Новомиргородского района Кировоградской области. - Самый старый делали 1890 года в селе Мартаноша нашего района. А самый глубокий - 42 метра, в Сунках Смелянского района Черкасской области. Чистили и яму глубиной 1,5 метра. На дне одного колодца нашли зубы неизвестного животного. Хозяин говорил, отдаст кому-то на исследование. В другом на глубине 3 метров был нож от винтовки трехлинейки. Бывало, за сезон набирались до 30 колодцев. Заказов стало меньше, потому что народ стал беднее.

Если в колодце дно песчаное, советует чистить раз в семь лет, потому что заиливается плавунами. Когда дно из глины, можно делать не так часто.

- Последние годы уровень воды в колодцах начал снижаться. Изменился ее вкус. Мне помогают четверо друзей. Двое крутят ручку, двое - в подсобникая. А я опускаюсь в колодец. Сложнее чистить кольца на дне, которое заилило глиной. Бывает, по несколько дней надо работать. В тех колодцах, где по кольцу сверху и снизу, бока не трогаем. Чистим только дно. При желании, доставляем кольца на всей протяженности. Количество определяем с помощью веревки с грузом. Так измеряем глубину колодца, - добавляет Виктор Бражан.

Для работы используют два раскоса с вращающейся ручкой, к которой прикреплен трос с бадьей. На кольцах колодца метлой из березы или граба сметают грязь, мох, траву. Лопатой или металлической щеткой очищают кольцо, которое было в воде. Обновленную воду дезинфицируют специальными таблетками. Их используют в соответствии с инструкцией.

Черкасщанин 68-летний Михаил ШЕВЧЕНКО копал колодцы в течение 40 лет.

- Во время работы с колодцем надо соблюдать правила безопасности. Обязательно работать с напарниками и тросом для страховки. Чтобы в случае обвала грунта или плавуна, можно было быстро "выдернуть" того, кто внизу. Перед чисткой колодца следует убедиться, нет ли внизу вредных газов. Я всегда это делал с помощью зажженной свечи. Если она там горела, значит кислорода достаточно. Категорически нельзя работать в колодце тем, кто имеет проблемы с сердцем и давлением.

- Был случай, когда людям в колодец кто-то налил солярки. Откачал воду. Засыпал в шесть ведер чистой воды две пачки стирального порошка и жидкости для мытья посуды. Залил в колодец. Когда вода немного набралась, к тросу привязал "груз" и начал колотить по дну. А потом снова выкачал. Спустился чистить дно и стены самого низкого кольца. Теперь для чистки можно использовать дренажный насос для канализационных ям. Он собирает ил, от которого исходит неприятный запах и меняется вкус воды.

Метр выкопанного колодца стоит в среднем 650 грн. Кольцо - 600 грн, деревянный сруб - 400 грн. Расстояние до населенного пункта оплачивает заказчик. За километр платят в среднем 20 грн.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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