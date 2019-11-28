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Насадка на кран экономит деньги

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- Раньше снимали квартиру, - вспоминает жительница Черкасс 34-летняя Зоя Березенко. - Счетчиков на воду не было, поэтому не экономили. Весной переехали в собственную. В первые месяцы накручивали по 10 "кубов" холодной и горячей воды.

Женщина для экономии установила на краны насадки-аэраторы.

- Устройство легко крепится к крану, - объясняет сантехник 63-летний Григорий Щербатюк из Черкасс. - Затягивает через отверстие воздух, смешивает его с водой. На выходе течет вода с воздухом, но большего давления. Можно сэкономить до 80 процентов. Неудобства не почувствуете.

В зависимости от величины, аэраторы пропускают разное количество воды.

- Самые большие - 8 литров в минуту. Для кухни лучше брать со средней проходимостью, до 5 литров. Для максимальной экономии берут мощностью 3 литра. Обеспечивает различные режимы подачи - душ, лейка.

Насадки бывают механические и автоматические.

- Самые дорогие показывают температуру воды, имеют сенсорное включение, - говорит Григорий Щербатюк. - Включаются автоматически, когда подставить руку. Выключаются, если под краном нет движения. Самые дорогие, однако больше всего экономят.

Советует брать аэраторы из нержавеющей стали.

- Стоят от 70 до 300 гривен, но прослужат долго, - добавляет. - В магазине поинтересуйтесь сертификатом качества. Для максимальной экономии аэраторы следует ставить на все краны.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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