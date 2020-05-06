Мангал-барбекю делают из газового баллона

— Только солнце блеснуло, не хочу сидеть в доме, — говорит 37-летний Игорь Шелестун из села Горенка под Киевом. — Работаю под открытым небом, обедаю и ужинаю в беседке. Все готовлю на мангале. Разжигаю чуть ли не каждый день. Запекаю овощи, грибы, мясо, рыбу.

У Игоря Шелестуна было до 10 мангалов. Первые покупал в магазине. Быстро прогорали, выгибались, ржавели. Далее сваривал сам, учитывая потребности. Каждый год делал новый. Потому что предыдущий изнашивался, скручивался от температуры. Сейчас производит друзьям, знакомым и на продажу.

— Мангал свариваю из металла толщиной 2,5–3 миллиметра, — говорит Игорь Шелестун. - Из более тонкого сразу покрутится и быстро прогорит. Из более грубого будет служить дольше. Но толстый металл дорогой. Мангал получается тяжелый, не перетянешь.

Листовой металл режет болгаркой на полосы — бока и дно будущего изделия.

— Оптимальная глубина — 20-25 сантиметров, — продолжает. - В мелком будет мало жара для приготовления мяса. Для заполнения более глубокого придется сжечь много дров. Можно сделать на два яруса. Левая половина мангала глубиной 18-20 сантиметров, правая — 20-25. Лучшая ширина 35-45 сантиметров. На такой лучше всего ложатся решетка для гриля и шампуры. Длина — от 70 до 90 сантиметров. На меньшем не наготовишь для компании. Больше неэффективно используется.

Полосы соединяют электросваркой в форме прямоугольника.

— На верхние края мангала обязательно навариваю профильную трубу сечением 20 на 20 миллиметров. Это укрепляющий каркас, — говорит Игорь Шелестун. - По возможности так же обвариваю и нижний периметр.

В боковых стенках сверлят отверстия диаметром 15 мм для подтягивания воздуха.

- Большие делать не стоит, потому что жар быстро сойдет — говорит мастер.

К мангалу приваривает ножки, чтобы общая высота была 80-85 см.

— Их делаю съемными. Тогда можно бросить в машину и вывезти на природу. Иногда привариваю у чаши подставку для миски с шашлыками. Снизу креплю крючки для полотенца. Между ножками — решетку из арматуры, куда складывают дрова.

Барбекю — закрытый мангал. На таком блюда запекаются с обеих сторон, не пересушиваются.

— Магазинные барбекю красивые на витрине, — говорит 45-летний Виктор Олийнык из села Гореничи под Киевом. Изготавливает на заказ мангалы и барбекю. — Через два-три месяца использования их можно выбросить. Даже те, что стоят 10 тысяч гривен. А если жечь там дубовые дрова прогорят еще быстрее.

Советует сделать барбекю из старого газового баллона на 50 л. В таких крепкий металл, не крутится от температуры, долго служит.

С баллона скручивает кран, вымывает остатки газа водой. Сбоку вырезает отверстие, которое будет крышкой барбекю. Ее приваривает на том же месте на петли.

— В барбекю жар быстро затухает, — объясняет. - Поэтому в дне делаю отверстия, а внутри над ним-решетку из толстой арматуры. Дрова будут гореть на ней, снизу будут подтягивать воздух.

Сбоку приваривает трубу диаметром 70-80 мм. Это — дымоход.

— Без него поддувало не работает, жар тухнет. И дым в глаза лезет. А так положил блюда на решетку, накрыл крышкой, отлучился. Мясо не высушится, не сгорит, его не надо переворачивать. Пришел и забрал готовое.

К баллону приваривает ножки, решетку для дров, подставку для миски.

— Часто люди просят сделать дополнительные кронштейны — для казана с ухой, вертиль для запекания курицы, внутреннюю духовку, мини-плиту для кастрюли, накрытия от дождя, — продолжает. — Это используют аж один раз, во время испытания. В барбекю вы не будете готовить суп или жаркое. Точно нужны колесики снизу ножек. Чтобы самому перетягивать, а не носить втроем.

Готовое изделие покрывает термостойкой краской. Хватает аэрозольного баллончика объемом 400 мл, стоит около 150 грн.

— Краска так же выгорает, но не так быстро, — говорит Виктор Олийнык. — Чтобы мангал или барбекю были опрятные, их надо каждый год освежать новым слоем, изнутри выстукивать обгоревшее железо. Подваривать оторванные детали, выскребать ржавчину.