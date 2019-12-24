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понедельник, 30 декабря 2019 00:20

Крыс привлекают сгущенным молоком

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- В прошлом году крысы атаковали кучу свеклы, затем перебрались в кладовку, - вспоминает 37-летний Андрей Гресюк из города Жашков Черкасской области. - Кот их достать не мог, пришлось выкуривать.

Крысы не переносят запаха формалина, скипидара, керосина и мяты. Отпугивает их нашатырный спирт.

- Сначала смочил спиртом тряпки, разложил вокруг амбара, - продолжает. - Потом поставил еще банки с дегтем и поджег их.

Избавиться от крыс помогают ультразвуковые отпугиватели. Работают от сети или на батарейках. Люди и домашние животные их не слышат, а грызунам давит на уши.

- Еще готовлю для крыс ловушки, - рассказывает Андрей Гресюк. - Лью по полведра воды. Сверху на проводе цепляю баночку из-под газированной воды, мажу ее сгущенкой. К ней ставлю доски, как трап. Грызуны добираются до банки, лезут на нее. Под тяжестью животных банка поворачивается, и крыса падает в воду.

В крысиные дыры закладываю битое стекло или минеральную вату. Режут об них свои морды.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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