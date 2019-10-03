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понедельник, 07 октября 2019 00:01

Хрусталь очищают сырым картофелем

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— Думала выбрасывать хрустальную люстру. Стала такая желтая, что аж свет давала тусклый. Хотела чистить ее специальными спреями, но стоят, как новая люстра, — говорит киевлянка Эльвира Пашкевич, 30 лет. - Чистила как-то зеркало картошкой, попробовала и люстру. Заблестела моментально.

Разрезает пополам крупную сырую картофелину. Ею протирает люстру и ополаскивает в слабом растворе синьки.

— Нельзя мыть хрусталь в горячей воде. Так образуются микротрещины. Из-за них он тускнеет. Со временем рассыплется.

Также можно сделать соленый раствор. На 1 л воды добавляет 1 ст. л. уксуса и 1/2 ст. л. соли. В этом растворе моет хрустальные вещи. Споласкивает в холодной чистой воде и насухо вытирает.

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