Фундамент летнего душа укладывают на сваях

- Построили на даче душ. Но пользуемся редко. Сквозняки донимают, запахи неприятные появились. Как поправить? - спрашивает Светлана Кроль, 31 год, из Кривого Рога Днепропетровской области.

- Если вы расположили септик под душевой кабинкой - допустили ошибку, - считает Сергей Самойленко, 46 лет, инженер-строитель из Днепра. - С большими объемами воды септик заливается. Дренаж не справляется и возникает неприятный запах. А еще возможно разрушение почвы. Сток из летнего душа надо делать в нескольких метрах от душевой кабинки. А септик с дренажем - рядом с ним.

Самый простой душ - это каркас и бак для воды, лучше черного цвета. Так вода будет нагреваться быстрее. Бак следует устанавливать на высоком месте, чтобы был хороший напор воды. Яму для септика делают объемом от 1 до 3 куб. м.

Чтобы конструкция не рухнула, фундамент укладывают на сваях. Для этого бурят в земле отверстия глубиной 1-1,5 м. Труба должна торчать над землей на 20-30 см. Можно использовать металлические или асбестоцементные трубы. Диаметр - примерно 90-100 мм.

Каркас кабинки для летнего душа чаще всего изготавливают из дерева. Однако можно купить и пластиковые. Размер должен быть не менее 1х1 м. Высота 2,5-3 м. Для раздевалки достаточно 60 см.

- Теперь нужно отметить на земле прямоугольник 170 на 110 сантиметров. Или 190 на 140. В углах сделать фундамент из столбов. Установить обтесанные брусья. Лучше собрать раму на земле. С помощью длинных болтов скрепить конструкцию. Если все оси совпадают, используют длинные болты. Так конструкция будет прочной и можно пристроить на крыше бочку объемом 200 литров. Далее делают перевязку внутри каркаса. Будет служить лагами для пола душевой кабинки. Между соседними столбцами размещаются жесткие элементы. Так называемые скосы.

Пол стелют двумя способами. Первый - укладывают доски со щелями. В них будет просачиваться лишняя вода. Но через щели в душ может задувать холодный воздух.

Второй метод заключается в установке поддона в моечном отделении. Здесь воду сливают шлангом. Чтобы сквозняки не проникали в кабинку, двери устанавливают плотно. Для внешней обивки кабины душа берут влагостойкую фанеру, ДВП или вагонку.

- Бочку наполняют водой с помощью насоса. Можно подключить и к водопроводу. На бочку нужно повесить уровень измерения воды. Лучше - сантехнический клапан. Позволяет перекрывать воду в случае переполнения бочки.

Нагревается бочка от солнца. Можно установить так называемую теплицу. Для этого изготавливают каркас из бруса. На него натягивают пленку. Так температура воды будет на 5-10°C больше. Северную сторону теплицы следует оклеить фольгой. Используют и зеркало. Это позволит нагреть воду еще на 5-10°