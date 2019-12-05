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понедельник, 09 декабря 2019 07:55

Европейские дома отапливают дешевым экотопливом

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- Несколько лет тому назад начали отапливать дом пеллетами, - рассказывает 50-летняя Ирина Альбоща из города Смела Черкасской области. - Коллега мужа посоветовал и дал несколько мешков попробовать. Давно ими отапливает. Потому что дом большой, а газом или дровами - очень дорого. Теперь пользуемся постоянно, заказываем сразу 4 тонны. Получается значительно дешевле, чем покупать дрова или уголь.

На пеллетах дом нагревается быстрее, тепло держится дольше. Если вечером натопить, температура + 19-20 ° C держится до обеда следующего дня. Для отопления дома площадью 100 кв. м нужно 5 т пеллет в сезон. Одна тонна стоит почти 3,4 тыс. грн. Такая же масса угля обойдется более, чем в 4 тыс. грн.

- Наши пеллеты экологически чистые, - говорит Мирослав Ришко, специалист деревообрабатывающего предприятия. - Изготавливаем из опилок хвои и бука, без вредных химических компонентов. Имеют хорошие характеристики и соответствуют европейским стандартам. В некоторых странах Европы, где рынок альтернативных источников энергии развит, пеллетами отапливают до двух третей жилых помещений. Потому что пеллеты - это компактный и экологически безвредный вид топлива. При сгорании выделяют столько же угарного газа, сколько древесина при естественном гниении.

Такие пеллеты можно использовать как подстилку для животных и гигиенический наполнитель для домашних любимцев. Они безопасны для здоровья, не содержат плесени, не вызывают аллергию. Впитывают в три-пять раз больше влаги, чем другие наполнители. Хорошо поглощают запахи.

Альтернативным видом топлива могут быть и брикеты. Они изготовлены из отходов деревообрабатывающей и пищевой промышленности, поэтому не вредят окружающей среде. Цена за тонну брикетов составляет почти 2,8 тыс. грн.

- Тепла в результате сжигания килограмма брикетов выделяется почти вдвое больше, чем при сгорании того же количества дров. Те имеют высокую плотность и горят значительно дольше, - добавляет Ришко. - Брикеты подходят для всех видов топок и твердотопливных котлов. Пригодятся и для печи или камина. После сгорания превращаются в золу. Ее количество минимальное - всего 1-2 процента общего объема сожженного. Золу можно использовать как хорошее удобрение для растений.

Детали по тел .: 0 (96) 84 30 267, с. Бедевля Тячевского района Закарпатской обл. или на сайте www.pilet-briket.com.ua

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
09
декабря

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