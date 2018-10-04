Евромашины будут забирать на штрафплощадку

- Когда полиция получит доступ к таможенной базе, сможет на законных основаниях конфисковать авто и забрать на штрафплощадку. Кабмин утвердил соответствующее постановление. Пока ему не дали ход, однако произойти это может в любой момент, - говорит Александр Пастушок, представитель компании "Евровыбор".

Для перемещения по территории Украины на законных основаниях автомобиль с иностранной регистрацией обязан раз в год законно пересечь границу.

- Наша организация помогает сделать это без проблем. Пропускной пункт есть в Черниговской области. После перегона предоставляем все необходимые документы - заверенную печатью выписку из таможенной базы о пересечении границы.

Перегон задекларированных авто осуществляет нерезидент - иностранец, который получает прибыль в Украине.

- Мы работаем без предоплаты. Новой почтой высылаем заверенную выписку из таможни, копию загранпаспорта резидента. Оплачивает клиент уже после получения пакета документов на руки. Помогаем и в случаях с просроченными машинами.

Если автомобиль с иностранной регистрацией не пересекал границу больше года, владелец не сможет растаможить его на законных основаниях. Так будет после принятия соответствующего законопроекта.

- Это сейчас система обнаружения авто с просроченным перегоном не налажена. Вскоре ситуация изменится. Автомобиль будет двигаться в потоке, камера все будет фиксировать. Патрульные будут останавливать на первом же посту на законных основаниях.

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