Электростанция работает при малейшем ветре

Украинская компания "Сирокко Энерджи" разработала бесшумный плоский ветрогенератор для установки на крышах многоэтажек.

В отличие от других подобных систем, эта имеет высокий коэффициент полезного действия, меньшую вибрацию мачты. Генератор настроен так, что винт крутится даже при малейшем ветре.

Мощность устройства — до 30 кВт. Ветрогенератор шириной — 5 м, мачта высотой — 14 м. Компания планирует разрабатывать установки мощностью 1 МВт и более для выхода на рынок большой ветроэнергетики.

— Мы тестировали прототип на крыше нашего производственного помещения, — рассказывает директор компании "Сирокко Энерджи" Александр Примак. — Делаем промышленную версию и будем выходить с ней на рынок. Версию для многоэтажек уже запатентовали и готовим к серийному производству.