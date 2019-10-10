Дымоходы обкладывают клинкерным кирпичом

— Дымоход обложил клинкерным кирпичом. Он прочный и долго не портится, — рассказывает Александр Глушко, 60 лет, из села Рудня-Почта Житомирского района Житомирской области.

— Модно делать разноцветные дымоходы. Чтобы не переплачивать за красный кирпич, можно взять желтый и покрыть краской для наружных работ. Или сделать игривую радугу. К яркому кирпичу сделал цветной шов из бетона повышенной зернистости. Он не дает усадку. Нанес его строительным пистолетом.

Клинкерный кирпич бывает не только прямоугольный, но и с закругленными углами. Это удобно для строительства дымохода. На верх установил козырек из двух кусков металла. Отверстие между ними закрыл мелкой сеткой, чтобы защитить от попадания насекомых.

— Керамический кирпич лучше не брать. Она вдвое дороже. Стоимость обусловлена сложной технологией изготовления материала.

Часто дымоходы обкладывают силикатным кирпичом. Он имеет идеально гладкую поверхность и много оттенков. На поверхности этого материала может проступать соль. Ее протирают тряпкой, смоченной в уксусном растворе.