Дымоходы обкладывают клинкерным кирпичом

 
Ексклюзивы
1/5
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 2754
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2304
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 828
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5634
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 927
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 279
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1404
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2142
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2700
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3060
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6732
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1467
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 1107
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
понедельник, 14 октября 2019 06:30

Дымоходы обкладывают клинкерным кирпичом

  Комментировать

— Дымоход обложил клинкерным кирпичом. Он прочный и долго не портится, — рассказывает Александр Глушко, 60 лет, из села Рудня-Почта Житомирского района Житомирской области.

— Модно делать разноцветные дымоходы. Чтобы не переплачивать за красный кирпич, можно взять желтый и покрыть краской для наружных работ. Или сделать игривую радугу. К яркому кирпичу сделал цветной шов из бетона повышенной зернистости. Он не дает усадку. Нанес его строительным пистолетом.

Клинкерный кирпич бывает не только прямоугольный, но и с закругленными углами. Это удобно для строительства дымохода. На верх установил козырек из двух кусков металла. Отверстие между ними закрыл мелкой сеткой, чтобы защитить от попадания насекомых.

— Керамический кирпич лучше не брать. Она вдвое дороже. Стоимость обусловлена сложной технологией изготовления материала.

Часто дымоходы обкладывают силикатным кирпичом. Он имеет идеально гладкую поверхность и много оттенков. На поверхности этого материала может проступать соль. Ее протирают тряпкой, смоченной в уксусном растворе.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дымоходы обкладывают клинкерным кирпичом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
16
 1 Просмотров: 51545
На свадьбе убили &quot;вора в законе&quot;, который был надзирателем Киева
На свадьбе убили "вора в законе", который был надзирателем Киева Просмотров: 46252
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет Просмотров: 38974
&quot;Люди странные&quot; - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
14
 Просмотров: 38377
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 29781
Дом
На дне песочницы делают дренаж
На дне песочницы делают дренаж
Доильный аппарат "Бджілка" увеличивает количество молока
Доильный аппарат "Бджілка" увеличивает количество молока Просмотров: 36
Фундамент накрывают рубероидом
Фундамент накрывают рубероидом Просмотров: 2313
Теплоаккумулятор экономит дрова
Теплоаккумулятор экономит дрова Просмотров: 1638
Хрусталь очищают сырым картофелем
Хрусталь очищают сырым картофелем Просмотров: 63
Больше всего комментируют
6
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
3
Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ
2
Дело Маркива: в Италии объяснили приговор украинцу
2
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
2
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
Голосов: 3873
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua