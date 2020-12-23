Двери смазывают жидким силиконом

 
Ексклюзивы
1/5
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 612
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 342
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 306
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 6570
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 693
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 477
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19449
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 927
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 522
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19449
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 315
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1350
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1998
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 315
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 00:01

Двери смазывают жидким силиконом

  Комментировать

- Не хотите зимой кучу неприятностей - купите литр жидкого силикона и тщательно смажьте во дворе все, что шевелится. Или должно двигаться. Даже то, что не надо. Вреда не будет, - говорит 57-летняя Вера Мелкумян из Мариуполя Донецкой области.

После смерти мужа она живет одна. Дети посещают редко.

- Жизнь заставила научиться выполнять мужскую работу, - говорит. - И больше думать наперед, чтобы не допускать поломок.

В первые морозы Вера Мелкумян смазывает во дворе все петли, калитки.

- Чтобы не оторвалась ручка от двери погреба - смажьте двери в местах прижима к коробке, где намерзает конденсат. Так же все входные двери. Попрыскайте аэрозольным силиконом в каждый замок, кран, который потенциально может использоваться. Смажьте все дверные ручки, оконные петли.

Жидкий силикон продают на разлив в автомобильных магазинах. 0,5 л стоит 60-70 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Двери смазывают жидким силиконом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 27801
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
 Просмотров: 12744
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 11781
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
7
 Просмотров: 11376
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
5
 Просмотров: 6795
Дом
Качественный озонатор должен быть сертифицирован
Качественный озонатор должен быть сертифицирован Просмотров: 90
Кухонную вытяжку ремонтируют тремя инструментами
Кухонную вытяжку ремонтируют тремя инструментами Просмотров: 261
"Очаг ковида обнаружили на производстве"
"Очаг ковида обнаружили на производстве" Просмотров: 1458
Дренажная канализация экономит деньги
Дренажная канализация экономит деньги Просмотров: 414
Твердотопливным котлом разогревают систему
Твердотопливным котлом разогревают систему Просмотров: 279
Больше всего комментируют
5
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
1
Україна оцінить
1
Российские военные обстреляли "Детский мир"
1
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
1
Что мешает Зеленскому проводить реформы
Голосов: 249
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть