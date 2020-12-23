Двери смазывают жидким силиконом

- Не хотите зимой кучу неприятностей - купите литр жидкого силикона и тщательно смажьте во дворе все, что шевелится. Или должно двигаться. Даже то, что не надо. Вреда не будет, - говорит 57-летняя Вера Мелкумян из Мариуполя Донецкой области.

После смерти мужа она живет одна. Дети посещают редко.

- Жизнь заставила научиться выполнять мужскую работу, - говорит. - И больше думать наперед, чтобы не допускать поломок.

В первые морозы Вера Мелкумян смазывает во дворе все петли, калитки.

- Чтобы не оторвалась ручка от двери погреба - смажьте двери в местах прижима к коробке, где намерзает конденсат. Так же все входные двери. Попрыскайте аэрозольным силиконом в каждый замок, кран, который потенциально может использоваться. Смажьте все дверные ручки, оконные петли.

Жидкий силикон продают на разлив в автомобильных магазинах. 0,5 л стоит 60-70 грн.