Доильный аппарат спас корову от забоя

- Четыре года работала дояркой на ферме. Без аппарата болели руки, - говорит 64-летняя Ольга Якивец из села Староселье на Черкасщине. - Бывало, приду, опущу их вниз и не двигаюсь.

- Позже нам привезли простые доильные аппараты по 3 тысячи гривен каждый. На 18 коров были два аппарата. Телки и коровы, которые отелились, сначала брыкались, не признавали механизм. Со временем привыкали, с другими коровами проблем не было. Перед подключением коровам надо вымыть и вытереть насухо вымя. Доения занимало 7-8 минут. А потом еще 20 минут после каждой коровы чистишь аппарат от остатков молока. Мороки больше, чем пользы. И нам не разрешали доить руками. Говорили, что аппаратом безопаснее.

Ольга Якивец держит дома три коровы.

- Молоко ежедневно сдаю по 4 гривны за литр. Хоть и не много получается по деньгам, но пенсии все равно не хватает. Хочется и детям помочь. Руками трудно выдаивать коров. Думала сдать хоть одну. Но дочь Люда в прошлом году привезла из Черкасс доильный аппарат за 6 тысяч гривен. Я долго отказывалась. Думала, будет такое, как и на ферме. И она меня уговорила. Настроила все под коров, научила пользоваться. Аппарат алюминиевый, с резиновыми присосками и прозрачными трубками. По ним течет молоко. Коровы быстро привыкли. Раз в неделю разбираю и чищу щеточками, чтобы дольше прослужил.

Доильный аппарат не нужно выключать. Сам дает сигнал, когда закончится доения.

- Только прихожу и забираю. Гораздо лучше, чем тот, что был на ферме. Рада, что им пользуюсь. Он легкий, поэтому удобно переносить от коровы к корове. Никакого шума, животные не боятся. После доильного аппарата мусор не попадает в молоко, но все равно процеживаю. Пользуюсь почти год. Никаких сбоев нет. Дочь говорила, как поломается, то еще три года можно ремонтировать бесплатно. Жаль только, что нельзя всех коров сразу подключить. Но это и так большое спасение. Руки перестали неметь от доения.