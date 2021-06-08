Выгребную яму во время дождей спасет "Санекс Septix"

Весна оказалась холодной, и лето пока не радует теплом. Больше всего от этого страдают владельцы частных домов. Ведь выгребная яма из-за чрезмерных дождей постоянно переполняется.

Канадские биопродукты "Санекс Septix" для выгребных ям помогут избавиться от неприятных хлопот. Бактерии средства способны перерабатывать всю органику, даже если яма катастрофически полная. Для качественной работы септика их следует использовать регулярно.

Холод и влага могут вызвать еще одну домашнюю проблему - плесень. Ведь окна в такую ​​погоду не открывают и дом не проветривают. Продукт "Нейтрализатор плесени" эффективно ее устраняет. Он глубоко проникает в обрабатываемый материал и уничтожает грибок. Также поможет избавиться от плесени в межплиточных швах в ванной комнате, вокруг самой ванны, в оконных рамах и по всему дому.

Качественное удобрение для огорода можно получить благодаря средству "Активатор компоста". Он ускоряет разложение органических отходов. Ему под силу справиться с листьями, травой и другой луговой органикой, а также с остатками овощей.

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