Лучше хранится морковь конической формы

 
Ексклюзивы
1/5
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 1134
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 135
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 846
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1737
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 513
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1278
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1890
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1206
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 3231
Фото
Все фото
4
Урожай улучшит работа в благоприятные дни
Урожай улучшит работа в благоприятные дни
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1341
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 612
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 963
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
1 Просмотров: 855
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
четверг, 14 октября 2021 07:45

Лучше хранится морковь конической формы

  Комментировать
 

- У моркови надо обрезать зелень, оставляя не больше сантиметра. Так овощи не завянут, - говорит 55-летняя Раиса Дрына из города Берестечко Гороховского района Волынской области.

Собранный урожай несколько дней держит в проветриваемом и затененном месте. Тогда закладывает на хранение в ящики корешками вниз. Пересыпает опилками или песком, они уберегут овощи от излишней влаги. Для защиты от болезней посыпает толченым мелом.

- Морковь хорошо хранится в полиэтиленовых мешках из пленки 100-150 микрон, - говорит Раиса Александровна. - Ее надо пересыпать сухим песком, сделать внизу мешка отверстия и положить на стеллаж. Хорошо лежит в луковичной шелухе, которая защищает от болезней. Также держу урожай в сетках в подвале.

Температура в помещении должна составлять -3 ... + 2 ° C. Если теплее, морковь начинает прорастать. Влажность не должна превышать 90%.

- Лучше сохраняется морковь конической формы. Хуже - цилиндрической, плохо - ранняя с укороченными корнеплодами. Больше всего нравятся сорта Шантане, Витаминная и Нантская.

Советует периодически осматривать урожай. При появлении серого или белого налета - немедленно удалить пораженные и соседние овощи. Нельзя отрезать поврежденную часть моркови, а остальное использовать в пищу. Потому что токсины распространяются по всему корнеплоду. Это может вызвать отравление.

Автор: Елена МАКСИМЕЦ-БОЙКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лучше хранится морковь конической формы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 11142
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 8883
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 4887
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 4545
Председатель фракции &quot;Слуга народа&quot; Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
 1 Просмотров: 3510
Сад-Огород
Украинцы переходят на цветную картошку
Украинцы переходят на цветную картошку Просмотров: 63
Груше Кюре подходит глинистый участок
Груше Кюре подходит глинистый участок Просмотров: 9
Почву в теплице укрывают соломой
Почву в теплице укрывают соломой
Сушилка "Сич" берет минимум электроэнергии
Сушилка "Сич" берет минимум электроэнергии Просмотров: 18
Хищные растения ловят насекомых
Хищные растения ловят насекомых Просмотров: 9
Больше всего комментируют
10
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
8
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
5
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
3
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Голосов: 38
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть