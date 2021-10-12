Лучше хранится морковь конической формы

- У моркови надо обрезать зелень, оставляя не больше сантиметра. Так овощи не завянут, - говорит 55-летняя Раиса Дрына из города Берестечко Гороховского района Волынской области.

Собранный урожай несколько дней держит в проветриваемом и затененном месте. Тогда закладывает на хранение в ящики корешками вниз. Пересыпает опилками или песком, они уберегут овощи от излишней влаги. Для защиты от болезней посыпает толченым мелом.

- Морковь хорошо хранится в полиэтиленовых мешках из пленки 100-150 микрон, - говорит Раиса Александровна. - Ее надо пересыпать сухим песком, сделать внизу мешка отверстия и положить на стеллаж. Хорошо лежит в луковичной шелухе, которая защищает от болезней. Также держу урожай в сетках в подвале.

Температура в помещении должна составлять -3 ... + 2 ° C. Если теплее, морковь начинает прорастать. Влажность не должна превышать 90%.

- Лучше сохраняется морковь конической формы. Хуже - цилиндрической, плохо - ранняя с укороченными корнеплодами. Больше всего нравятся сорта Шантане, Витаминная и Нантская.

Советует периодически осматривать урожай. При появлении серого или белого налета - немедленно удалить пораженные и соседние овощи. Нельзя отрезать поврежденную часть моркови, а остальное использовать в пищу. Потому что токсины распространяются по всему корнеплоду. Это может вызвать отравление.