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четверг, 14 октября 2021 07:15

Груше Кюре подходит глинистый участок

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Лучше принимается осенью

- Грушами занимаюсь с десяток лет. Как только купил дачу под Киевом. Саженцы принимаются хорошо, хорошо плодоносят и урожай продается быстро, - говорит Василий Войтюк, 49 лет, из села Халепье Обуховского района Киевской области. - Самая большая гордость моего участка - груша Кюре.

Это зимний сорт с плодами 250-300 г. Они продолговатые, желтые, без кислинки. Пахнут дюшесом, сочные. На каждом плоде есть характерная продольная ржавая полоска. Мякоть белая маслянистая. Дерево имеет широкую крону. Плодоносить начинает на шестой год после посадки. Если на айвовый подвоях - на четвертый год.

- Когда покупал, посоветовали выбирать грушу на айвовом подвое. Тогда дает урожай с одного дерева не 20 килограммов, а почти 50. И плоды будут весить 400 граммов. Этого не добиться никакими удобрениями на обычном саженце.

Сажает в октябре несколько сортов, чтобы опыляли друг друга - для увеличения урожая. Проверенными называет осенние сорта Велеса и Дюймовочка. У них плоды вдвое меньше, чем у Кюре, но сладкие. Хранятся в погребе до декабря.

- Груши - семечковые деревья. Такие лучше принимаются осенью, в отличие от косточковых. Земля еще сохраняет тепло, а весной до высадки часто не успевает прогреться. У осенних саженцев лучше развиты корни.

У них весной все силы уходят на рост. Опережают в развитии деревья весенней посадки на 20 дней.

- Со временем посадки надо ориентироваться на климат. Для центральных и западных областей - до середины октября. В южных регионах - до середины ноября.

Выбирает солнечный и проветриваемый участок, чтобы хорошо просыхал после таяния снегов. Место должно быть с глинистыми и суглинистыми почвами. Они богаты минералами, от которых дерево будет быстро расти.

- Для посадки груш важен размер ямы. Глубиной должна быть 60 сантиметров, а в диаметре - не менее метра. Сажаю так, чтобы корневую шейку не засыпать землей. Она может запреть и дерево будет болеть.

После этого поливает, чтобы земля просела. Тогда подсыпает грунтом. Мульчирует торфом или перегноем слоем толщиной 5-7 см.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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