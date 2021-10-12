Украинцы переходят на цветную картошку

В национальном реестре - 196 сортов картофеля. 85 из них - отечественные. Они более приспособлены к нашим условиям, поэтому дают лучший урожай. Новые сорта стоит выбирать осенью. Тогда посадочный материал дешевле и его достаточно.

Обращают внимание на устойчивость к механическим повреждениям, вкус и не портится ли при хранении. Лучше сортовую картошку покупать в институтах или компаниях, которые испытывают ее на опытных участках на разных типах почв. Посадочный материал продают со справкой, что он не заражен болезнями. Картофель должен быть не поврежден, с гладкой кожурой и соответствовать характеристикам сорта. Новый начинают разводить с одной сотки. Для этого хватит 30 кг клубней.

- Изменились подходы к выращиванию картофеля. Возросли требования к качеству, - говорит Анатолий Аршулик, 69 лет, председатель сельскохозяйственного кооператива "Волынский картофель" в селе Забороль Луцкого района Волынской области. - Люди говорят, в этом году картошка дала плохой урожай. Все потому, что технологии не соблюдаются. Мы урожаем довольны. Собрали от 350 до 500 центнеров с гектара. Пробовали разные сорта, но уже второй год подряд останавливаемся на Белларозе. Ее до сих пор не превзошел ни один другой. Урожай выкапываем без повреждений, хорошо хранится и картошка вкусная.

Хвалит картошку Солоха с фиолетовой мякотью и Хортицу - с красной. Это сорта из института картофелеводства Украины. Сейчас становится популярной цветная картошка- многие обращаются к здоровому образу жизни.

- И это не прихоть украинцев. В Европе тоже мода на яркую картошку. Чем насыщеннее цвет, тем больше содержит каротиноидов. Они защищают клетки человека от старения. В таких клубнях мало крахмала, но много клетчатки.

На цветной кожуре также меньше заметны недостатки - следы парши, позеленения или раны, нанесенные во время уборки.

- Из старых сортов неплохая картофель Цыганка. Имеет удлиненные фиолетовые клубни с белой мякотью, - добавляет Аршулик.

Универсальные сорта для всех природных зон Украины - Гурман, Киммерия, Случь, Фантазия, Лабадия. Они устойчивы к высоким температурам и засухе. А еще к вирусам, нематоде, парше, раку и фитофторозу. Среди цветных отличились фиолетовая Солоха, Фонтана и красная Ред Скарлет, Рудольф, Романо и Эсми.

Для жарки и запекания выбирают сорта Повинь и Случь. А для супов и пюре - Скарбница и Мирослава, потому что хорошо развариваются.

- В нашем институте недавно вывели урожайный сорт Княгиня. Для этого скрещивали Беллароза и Славянку, - рассказывает Николай Фурдыга, 40 лет, заместитель директора Института картофелеводства. - Княгиня подходит для всех типов почв и для климата всех областей. Не вырождается 10 лет.

Среди новинок отмечает сорт Мелания. У него круглые розовые плоды с кремовой мякотью. Устойчива к фитофторозу и стеблевой нематоде. Неприхотлива, не боится засухи и вырождения. Хорошо растет на любой почве. Еще одна новинка института - розовый продолговатый картофель Фотиния. Дает по 20 клубней с куста.

- Лучше сажать не 20 соток картофеля, а половину. Зато полить и получить обильный урожай товарного вида. Тогда не будете горбатиться и падать с ног, а получите удовольствие от выращивания, - добавляет Фурдыга.

Обычно сортовой картофель вырождается через пять лет. Тогда надо покупать новый посадочный материал.

- Выродятся сорта или нет - зависит от температуры, которую картофель набирает в течение сезона. Чем больше накапливает тепла, тем быстрее это произойдет, - говорит Сергей Бородавко, 42 года, руководитель отдела продаж компании "Торговый дом "Гермес". - Это возможно как через год-два, так и через пять. Если лето было жаркое, а осенью собрали мелкую - картошка перегрелась в земле. Уже не пригодна для выращивания в следующем году, потому что не порадует урожаем.

Сортовую картошку не советует замачивать в препаратах от вредителей перед посадкой. Лучше опрыскивать ее протравителями "Селест топ" и "Круизер". Они будут убивать проволочника, колорадских жуков, жуков в течение 80 дней. Затем действие ослабляется, но этого хватит, чтобы сдержать основные нашествия вредителей. После такой обработки посадочный картофель нельзя разрезать.