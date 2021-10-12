Почву в теплице укрывают соломой

- Теплицу всегда готовлю к зиме, - говорит 53-летний Виктор Стеценко из села Гаек Белоцерковского района Киевской области. - Когда-то была из старых оконных стекол. Сейчас у меня поликарбонатная из листов прозрачного пластика. Он гибкий, поэтому не бьется, как стекло. Под ними растения дают лучший урожай. Не пекутся и не вянут.

В октябре теплицу моет изнутри теплой водой с порошком горчицы. Делает это тряпкой, а не щеткой. Ею можно повредить защитное покрытие. Для профилактики грибков обрабатывает теплицу изнутри из опрыскивателя 2,5-процентным раствором формалина. Из расчета литр раствора на квадратный метр. Обработку проводят в закрытой теплице без сквозняков. Оставляет закрытой минимум на сутки. После дезинфекции перекапывает землю. Собирает из почвы личинок насекомых и корешки растений. На зиму почву покрывает соломой, чтобы не перемерзла и не теряла плодородие.

- Некоторые ставят подпорки изнутри, чтобы крыша не повредилась от снега. Лучше его сразу сбросить. И не стоит в теплицу засыпать снег. От него земля хоть и набирается влаги, но не прогревается. Затем плохо плодоносят овощи.

Советует перед посевом овощей полить землю горячей водой. Дальше температура почвы будет поддерживаться благодаря солнцу.