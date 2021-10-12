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четверг, 14 октября 2021 05:15

Сушилка "Сич" берет минимум электроэнергии

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- В этом году хороший урожай яблок. Погода постоянно меняется. Надо быстро их собрать из сада, чтобы не пропали. А тут сын еще и грибов привез. Не знала, что с этим делать, пока не увидела у соседки сушилку, - рассказывает 55-летняя Марина Чорний из села Бирки Яворовского района Львовской области.

Решила купить инфракрасную сушилку "Сич", как у соседки. В этом устройстве продукты заготавливаются быстро. Можно сушить не только ягоды или грибы, но и пастилу, овощные или фруктовые чипсы. Благодаря инфракрасному излучению из продуктов испаряется влага, а питательные вещества остаются.

- Сушилка стала просто спасением для меня. Потому что компотов из всего не закрутишь. Пока я собираю одни яблоки, другие - сушатся. А еще я узнала, что можно так заготавливать мясо и рыбу. И за свет плачу, как раньше. Прибор берет минимум энергии.

При покупке нержавеющей сушилки "Сич" в подарок вы получите биопродукт "Санекс Septix". Бактерии, входящие в его состав, очистят выгребную яму в любое время года, независимо от температуры на улице.

На сайте t-klio.dp.ua можно оформить заказ и получить консультацию по телефону 0 (67) 633 52 33.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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