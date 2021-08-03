Банановые баклажаны не горчат

- Жара пошла на пользу сену, но подпортила овощи. Больше всего огорчил баклажан, - рассказывает Мария Кравченко, 61 год, из села Павловское Запорожского района Запорожской области. - Баклажаны умеют объявлять сидячую забастовку. В жару замирают.

Загодя по краям грядки сеет кустовую спаржевую фасоль, чтобы закрыть пустые места. Баклажанам полезно такое соседство, потому что фасоль притеняет почву и сохраняет влагу.

- Баклажан - самоопыляющееся растение, но в жару даже сбрасывает листья, цветы слабо опыляются. Лысый куст урожая не даст. Помогаю опылению встряхиванием кустов.

Так баклажаны растут до середины августа, когда их надо подвязывать. Без этого не обходятся сорта Бычье сердце, Вакула и Бычок, которые достигают метра в высоту. Зато и плоды немалые - весом 700-800 г каждый.

- Кроме этих пузанчиков есть еще один экзот - банановые баклажаны. Так их прозвали из-за сходства плодов. Бывают длиной 20-30 сантиметров. А еще они без горечи.

Из всех удобрений баклажанам для налива больше всего нужен калий. Его много в золе. На квадратный метр рассыпает по пол-литровой банке.

- Подкормить нужно не только после высадки рассады на огород, но и когда начинается плодоношение. Можно смешать пол-литра птичьего помета, стакан нитрофоски и залить водой. Настоять пять дней и разбавить водой в равных пропорциях.