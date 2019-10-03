Зеленый торт посыпают сахарной пудрой

- На все семейные праздники пеку зеленый торт. Таким становится от шпината, из которого делаю коржи, - говорит киевлянка Ульяна Петрова, 34 года. - Шпинат полезен, имеет нейтральный вкус. А начинка сладкая.

Духовку разогревает до +170°C. Застилает форму пекарской бумагой. Сбивает блендером 100 г шпината, 80 мл растительного масла, 1 ст. л. лимонного сока и кожуру одного лимона. Отдельно сбивает миксером два яйца и полстакана сахара.

- При взбивании главное - не спешить, - замечает. - Если не получится пышная пена, то корж не будет высоким.

Добавляет к яйцу шпинатную массу и сбивает еще раз миксером на маленькой скорости. Смешивает 100 г муки, 10 г ванильного сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Все по очереди добавляет в тесто.

- Его нельзя долго мешать. Если стало однородной массой, надо отставить в сторону, потому что потеряет легкость.

Переливает тесто в форму, ставит на полчаса печь. Держит еще 10 мин. в выключенной духовке и вынимает из формы.

Для крема сбивает 100 г сливок со 100 г сыра маскарпоне.

- Сыр можно заменить обычным мягким, но должен быть нежным. Обязательно однородной консистенции и без комочков.

Добавляет 2 ст. л. сахарной пудры и 30 мл ликера. Корж разрезает на две части. Мажет кремом внутри и сверху. Бока оставляет.

- Вкусно получается, когда сверху насыпать еще перемолотого арахиса. Затем ставлю на 2 часа в холодильник. Тогда можно подавать.

Пирог пекут с халвой

- Когда впервые попробовала корж, думала, что позеленел от красителя. На самом деле причина в халве, - рассказывает 33-летняя Лилия Цвит, из города Дрогобыч Львовской области.

Сбивает восемь белков в пену с 5 ст. л. сахара. Добавляет восемь желтков. Отдельно смешивает 500 г халвы и 100 г панировочных сухарей. Добавляет к взбитым белкам. Сыплет стакан муки и 2 ч. л. соды, погашенной уксусом. Перемешивает, выкладывает тесто на два противня и печет 40 мин. при +180°C.

В это время готовит ореховый корж. Сбивает четыре яйца с 4 ст. л. сахара. Сыплет 4 ст. л. муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Добавляет стакан толченых орехов и перемешивает. Печет отдельно при +180°C.

- Когда оба коржа готовы, взбиваю крем. Растворяю в стакане молока две упаковки ванильного пудинга. Отдельно смешиваю пол-литра молока и 150 граммов сахара. Кипячу и наливаю разведенный пудинг, помешивая до загустения.

Смесь охлаждает и сбивает с 300 г сливочного масла в пышную массу. Выкладывает тесто на тарелку, мажет половину крема. Накрывает ореховым коржом и добавляет остальной крем. Прикрывает коржом с халвой.