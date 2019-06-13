Запеченную свинину поливают острым клубничным соусом

- Печеная свинина сочетается с клубникой. Ягоды забирают лишний жир и придают аромата, - рассказывает Александра Думенко, 41 год, из города Могилев-Подольский Винницкой области. - А какое же мясо без вина. Только красное заменяю белым. Оно больше подходит к клубнике.

Моет и срезает пленку с 500 г свиной вырезки. Смешивает 3 ст. л. бальзамического уксуса, 3 ст. л. масла, по щепотке соли и черного молотого перца. Выжимает три зубца чеснока и добавляет две веточки розмарина. Кладет в свинину. Ставит это в холодильник на 2 часа для маринования. Между тем готовит клубничный соус. В сотейнике жарит мелко порезанную луковицу до прозрачности. Добавляет 300 г порезанной кубиками клубники и 2 ст. л. сахара. Наливает полстакана белого сухого вина и сдабривает солью. Варит на медленном огне до испарения вина. Тогда соус загустеет. Добавляет 1 ч. л. лимонного сока, перемешивает и снимает с огня.

- Хорошим получается и пряный соус из клубники. В нем есть перчинки из имбиря и перца чили.

Режет 200 г клубники кусочками. Чистит от кожуры корень имбиря и натирает на мелкой терке. Берет для соуса 1 ч. л. Чистит два зубца чеснока и сечет ножом. На разогретую сковороду выливает 1 ст. л. масла и выкладывает клубнику, имбирь и чеснок. На малом огне обжаривает все, пока клубника станет мягкой. Добавляет 1/3 ч. л. перца чили и 1 ст. л. сахара. Перемешивает и наливает 1 ст. л. соевого соуса. Проваривает еще 2 мин. и постоянно помешивает. Снимает соус с огня и перетирает через сито.

- Если хотите чувствовать кусочки клубники, разомните соус пестиком для картофеля. Тогда он не станет однородной массой.

Вынимает маринованную свинину и заворачивает в фольгу.

- Я пеку в фольге. Кому удобнее в рукаве - пожалуйста. От этого блюдо не испортится. Здесь все зависит от духовки. Одна мясо хорошо пропекает, другая - сушит. Если пересушивает, подойдет рукав. Так мясо останется сочным.

Ставит в разогретую до 180°С духовку на 40 мин. Выключает огонь и держит в теплой духовке еще 15 мин. При подаче мясо нарезает кусками и поливает на тарелке клубничным соусом.