Заливной пирог начиняют грибами

- Заливные пироги готовятся быстро и просто. Лишней мороки с тестом нет, - говорит одесситка 37-летняя Надежда Золотарь. - Заколотил, залил - и в духовку. Начинку можно положить любую, от консервов с картошкой до ​​тушеного фарша.

Чаще всего готовлю с грибами и капустой. Такой получается сытный, с нежной текстурой. Беру четыре яйца, 150 граммов сливочного масла, 250 миллилитров кефира жирностью от 2,5 процента, 200 граммов муки, 400 граммов шампиньонов, полкило капусты, три луковицы, крупную морковку, по пол чайной ложки молотого кориандра и сушеного базилика, три зубчика чеснока , по столовой ложке сахара и семян льна, по пучку укропа и петрушки, 3 грамма разрыхлителя, чайную ложку соли без горки, перец по вкусу.

Капусту мелко шинкую. Морковь тру на крупной терке. Лук режу полукольцами. Грибы - на четверти. На оливковом масле обжариваю лук с морковью. Добавляю капусту и грибы. Тушу 7 минут. Солю и перчу. Добавляю специи, зелень и пропущенный через пресс чеснок.

Тушу еще 5-7 минут. Далее взбиваю яйца с солью и сахаром. Добавляю к ним теплый кефир, растопленное масло и семена льна.

Отдельно смешиваю муку и разрыхлитель. Просеивают их. Добавляю к яйцам с кефиром. Перемешиваю. Половину смеси заливаю в смазанную маслом форму.

Сверху выкладываю капусту с грибами. Заливаю оставшимся тестом. Выпекаю при 190 градусах 35-40 минут. Готовность проверяю зубочисткой.

Также делаю начинку из фарша.

Беру полкилограмма говядины, пропускаю через мясорубку. В сковороде разогреваю масло и обжариваю до золотистого цвета мелко нарезанную луковицу. Выкладываю фарш, добавляю пол чайной ложки мускатного ореха и столько же кориандра. Солю и перчу по вкусу. Перемешиваю и готовлю мясо 2-3 минуты.

Вливаю стакан воды и тушу на среднем огне, пока вся жидкость не испарится. Выкладываю в сковороду мелко нарезанные пол-пучка петрушки и несколько веточек базилика. Перемешиваю. Выключаю огонь и оставляю на несколько минут под крышкой.

Далее пеку так же. Пирог к столу подаю горячий. Хорошо сочетается с кисло-сладкими соусами.