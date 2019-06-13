В салат из рукколы добавляют ягоды

- Клубника дополняет салаты из зелени. Придает им свежих ноток, оттеняет остальные ингредиенты, - говорит 31-летняя Ирина Билодид из Николаева.

Для приготовления салата с клубникой берет два пучка рукколы, 200 г клубники, огурец, 150 г мягкого сыра, горсть грецких орехов, пол-луковицы, пол-лимона, щепотку сахара, 3 ст. л. оливкового масла, 1-2 ч. л. меда и 25 г французской горчицы, соль и перец.

- Лук режу полукольцами. Сбрызгиваю столовой ложкой лимонного сока, добавляю сахар. Перемешиваю и оставляю на 10 минут мариноваться.

Готовит соус. Смешивает масло, 1 ст. л. лимонного сока, мед и горчицу. Солит, перчит. Взбалтывает все венчиком до однородности.

- Сыр режу кубиками. Клубнику разрезаю на четыре части. Орехи поджаривают на сковородке. Огурец полностью чищу и режу тонкими, почти прозрачными ломтиками.

Рукколу моет и подсушивает бумажными полотенцами. Раскладывает по тарелкам. Сверху выкладывает остальные ингредиенты. В каждую порцию поровну. Посыпает цедрой лимона и поливает соусом.

- Чтобы салат был сытным, можно добавить куриного филе. Одной грудки будет достаточно. Ее надо порезать на небольшие кусочки. Посолить, поперчить и поджарить на оливковом масле. Тогда выложить вместе со всеми составляющими на рукколу.