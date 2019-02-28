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понедельник, 04 марта 2019 00:25

В мятную настойку добавляют мед

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- Мятная настойка нежная на вкус. Легко пьется и имеет приятный аромат, - говорит 46-летний Николай Колесник из Полтавы. - Напиток успокаивающе действует на организм. В ограниченных количествах полезен при хронической усталости.

Измельчает 30 г сухой мяты.

- В небольшой сосуд выкладываю мяту и заливаю литром водки. Оставляю в темном месте на два дня. Напиток процеживаю через самодельный марлевый фильтр. Добавляю две столовые ложки меда, тщательно перемешиваю и оставляю еще на день. Процеживаю, переливаю в бутылку, - говорит Николай Колесник.

Настойку хранят в темном месте.

Автор: ВАСИЛИНА КОПЫТКО
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