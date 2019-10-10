Торт Ореховый принц начиняют пьяными сливами

- С орехами готовлю печенье, кексы, торты. Больше всего люблю торт Ореховый принц, - рассказывает киевлянка Александра Селезнева, 37 лет. - Впервые готовила такой на Рождество. Хотела свекровь удивить, потому что она у меня большая хозяйка. Была в восторге. В разрезе видно все богатство начинки. Получается воздушной благодаря шоколадным вафлям.

Отделяет семь белков от желтков. Сначала сбивает белки со щепоткой соли и 3/4 стакана сахара. Добавляет желтки. Сюда просеивает полтора стакана муки. Всыпает 2 ст. л. какао и 1 ч. л. разрыхлителя. Перемешивает и выливает тесто в форму для запекания. Включает духовку на 180°С. Когда разогреется, ставит внутрь тесто на 40 мин. Охлаждает и разрезает на два коржа.

- Теперь берусь за ореховый слой. Вафли лучше взять со вкусом ореха.

Сбивает семь белков с 150 г сахарной пудры. Добавляет 200 г грецких орехов и 100 г кокосовой стружки. Нарезает 150 г вафель в шоколаде. Смешивает продукты и выливает на противень, застеленный бумагой. Выпекает 30 мин. при температуре 170°С.

- Торт можно сделать еще и пьяным. Благодаря мясистому распаренному черносливу, начинка получается сочнее. Он также добавляет легкого алкогольного привкуса.

Заливает 400 г чернослива кипятком, оставляет на 30 мин. Или лучше коньяком, но заливать надо за 2 часа. Сливает воду, сливы подсушивает на бумажном полотенце и измельчает. Кладет на крем. Растапливает 100 г шоколада и поливает им сливы.

- Без сливочного крема в десерте не обойтись. Он подчеркивает вкус ореха и чернослива. Если сюда сделать ароматный крем, он перекроет ореховый.

Варит пудинг из семи желтков. Всыпает по 3 ст. л. муки и крахмала. Подслащивает 4 ст. л. сахара. Наливает три с половиной стакана молока и перемешивает. Снимает крем с плиты и охлаждает. Добавляет 200 г размягченного сливочного масла. Натирает сюда три вафли в шоколаде и плитку белого или молочного шоколада. Перемешивает. Выкладывает слой бисквита на широкую тарелку. Смазывает кремом и накрывает ореховой прослойкой. На него кладет размоченный чернослив.

- Когда готовила впервые, то торт на тарелке подвинулся. Коржи не хотели держаться вместе. Поэтому сделала более густой крем, чем было указано в рецепте. И добавила размоченный чернослив. Он склеил коржи.

Мажет остальной крем и накрывает второй частью бисквита. Поливает половиной плитки черного шоколада. Выкладывает кусочки орехов.