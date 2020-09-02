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понедельник, 07 сентября 2020 07:41

Теплый салат готовят из фасоли и брынзы

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- Салат со стручковой фасолью, орехами и оливками - мой фаворит. Такое блюдо ваши гости вряд ли где-то пробовали, - говорит 60-летняя Нина Фиголь из Киева.

- Погружаю на 3-5 минут в кипящую воду 400 граммов фасоли. Важно ее не переварить, потому что станет волокнистая и невкусная. Должна быть жесткая, но не хрустеть на зубах. Чтобы сохранить ярко-зеленый цвет стручков, в воду добавляю 4-5 граммов сахара. Готовую фасоль перекладываю на застеленый пергаментом противень. Поливаю тремя столовыми ложками масла, столько же добавляю черного кунжута. Запекаю в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут. Далее стручки смешиваю со 150 граммами нарезанной кубиками брынзы и 200 граммами черри. Добавляю два измельченных яйца, 100 граммов оливок и 50 граммов грецких орехов. Солю, перчу и поливаю соком лимона. Посыпаю еще кунжутом. Подаю с отбивными или котлетами.

Когда хочется блюдол посытнее - готовлю салат со стручковой фасолью и яйцом. Можно еще добавить мясо, кукурузу или грибы.

На разогретую сковороду кладу столовую ложку масла. 5 минут обжариваю 400 граммов отварной фасоли. Постоянно помешивайте. Перекладываю в салатницу, добавляю два зубчика чеснока и нарезанные четыре яйца. Заправляю тремя столовыми ложками сметаны, чайной ложкой соевого соуса и оливкового масла. Солю, перчу по вкусу. Украшаю зеленью.

Подруга из Китая поделилась простым рецептом овощного салата из стручковой фасоли и перца.

350 граммов отварной фасоли перекладываю в глубокую посуду. Добавляю 50 граммов нарезанного тонкими полукольцами лука. Измельчаю соломкой болгарский перец и 250 граммов свежей моркови. Отдельно смешиваю две столовые ложки оливкового масла, столько же кетчупа, 15 г винного уксуса и специи по вкусу. Салат заправляю перед подачей на стол.

Йогуртовая заправка заменяет майонез

- Открыла для себя лимонную сальсу. Это оригинальная заправка к салатам из свежих овощей, - рассказывает 22-летняя Алина Куриленко из Николаева.

- Выжимаю сок лимона так, чтобы попало немного мякоти. Смешиваю с двумя чайными ложками неострой горчицы, столовой ложкой рафинированного масла, щепоткой сушеных итальянских трав и соли. Заправляю салат перед подачей на стол.

Чтобы лучше раскрыть вкус горячего салата, готовлю йогуртовую заправку. Это прекрасная альтернатива майонезу. Подходит даже для оливье.

Смешиваю 300 миллилитров нежирного йогурта, два зубчика измельченного чеснока, столовую ложку лимонного сока и столько же оливкового масла. Четыре отваренных желтка растираю до однородности. Перемешиваю. Настаиваю в холодильнике 40 минут. В заправку можно добавить зеленый лук или базилик.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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Дата
07
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