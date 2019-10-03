Сицилийские аранчини готовят из риса

 
Ексклюзивы
1/5
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 3267
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 3375
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3303
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1773
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 468
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1422
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 4329
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1476
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 16183
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5949
Фото
Все фото
2
2
6
6
5
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Свистуны пекут из картофеля
Свистуны пекут из картофеля
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5949
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1125
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
06 октября 2019
Просмотров: 387
Киянка за тисячу гривень
В інтернеті допомогти зі столичною пропискою обіцяють десятки компаній. Дзвоню за одним із номерів. Відповідає чоловік. Цікавиться, на скільки ...
понедельник, 07 октября 2019 05:46

Сицилийские аранчини готовят из риса

  Комментировать
 

- Отдыхала на Сицилии и попробовала национальное блюдо - аранчини, - вспоминает 46-летняя Лидия Тараненко из Кривого Рога Днепропетровской области. - Это запеченные во фритюре рисовые шарики с начинкой. Сицилийцы им гордятся, и на то есть причины.

Для аранчини берет 0,5 кг круглого риса, три яйца, 300 г телячьего фарша, морковку, луковицу, 100 г зеленого горошка, по 50 г твердого сыра и сливочного масла, 150 г мягкого сыра моцарелла, пучок петрушки, лавровый лист, по 1/3 ч. л. сушеного базилика и орегано, два зубчика чеснока, 1/2 ч. л. куркумы, два стакана панировочных сухарей, 100 г муки, полстакана воды, масло для фритюра, соль и черный перец.

- Рис варю в подсоленной воде до готовности, - рассказывает. - На терке натираю сыр, добавляю к рису. Также одно взбитое яйцо, сливочное масло и куркуму. Перемешиваю.

Морковь трет на крупной терке. Лук режет мелко. Чеснок пропускает через пресс. Обжаривает на оливковом масле. Добавляет фарш, горошек и пряные травы. Подливает воды, солит, перчит. Тушит на слабом огне до готовности. Моцареллу обсушивает бумажным полотенцем и режет кубиками.

- Беру в руку немного рисовой массы. Разминаю, чтобы получилась плоская лепешка. Выкладываю на нее фарш и кусочек моцареллы. Формирую шарик. Обмакиваю сначала в муке, затем - во взбитом яйце и сухарях. Каждый шарик протыкаю зубочисткой.

Лидия Тараненко обжаривает рисовые шарики до золотистой корочки. Кладет на бумажное полотенце, чтобы вобрало лишний жир, затем - на тарелку. Подает с соусом.

- Для соуса беру полкило помидоров, луковицу, зубчик чеснока, морковку, столовую ложку сушеного базилика, две чайные ложки оливкового масла, два лавровых листа, соль, перец.

Каждый помидор надрезает на кончике и заливает кипятком. Держит 1-2 мин. Перекладывает на минуту в холодную воду. Вытащив, снимает кожицу.

- Помидоры и лук мелко режу. Морковь и чеснок натираю на мелкой терке. Сначала обжариваю на оливковом масле лук. Добавляю морковь, чеснок и специи. Когда морковь размякла, закидываю помидоры. Тушу 40 минут. Теперь соус готов. Перед подачей на стол лавровый лист надо вытащить.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сицилийские аранчини готовят из риса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 Просмотров: 133271
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 42691
&quot;Всегда это делала&quot;: Даша Астафьева засветила голую грудь
"Всегда это делала": Даша Астафьева засветила голую грудь
4
 Просмотров: 42634
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 31727
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
14
 Просмотров: 16182
Еда
Селедку под шубой подают в форме рулета
Селедку под шубой подают в форме рулета Просмотров: 9
Хлеб пекут в мультиварке
Хлеб пекут в мультиварке Просмотров: 27
Печеночный паштет пекут полчаса
Печеночный паштет пекут полчаса Просмотров: 225
Польский глинтвейн варят на пиве
Польский глинтвейн варят на пиве Просмотров: 27
Виноградное варенье готовят с лимоном
Виноградное варенье готовят с лимоном Просмотров: 126
Больше всего комментируют
9
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
6
Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО
5
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против рушуний Зеленского
4
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
Голосов: 1669
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua