Сицилийские аранчини готовят из риса

- Отдыхала на Сицилии и попробовала национальное блюдо - аранчини, - вспоминает 46-летняя Лидия Тараненко из Кривого Рога Днепропетровской области. - Это запеченные во фритюре рисовые шарики с начинкой. Сицилийцы им гордятся, и на то есть причины.

Для аранчини берет 0,5 кг круглого риса, три яйца, 300 г телячьего фарша, морковку, луковицу, 100 г зеленого горошка, по 50 г твердого сыра и сливочного масла, 150 г мягкого сыра моцарелла, пучок петрушки, лавровый лист, по 1/3 ч. л. сушеного базилика и орегано, два зубчика чеснока, 1/2 ч. л. куркумы, два стакана панировочных сухарей, 100 г муки, полстакана воды, масло для фритюра, соль и черный перец.

- Рис варю в подсоленной воде до готовности, - рассказывает. - На терке натираю сыр, добавляю к рису. Также одно взбитое яйцо, сливочное масло и куркуму. Перемешиваю.

Морковь трет на крупной терке. Лук режет мелко. Чеснок пропускает через пресс. Обжаривает на оливковом масле. Добавляет фарш, горошек и пряные травы. Подливает воды, солит, перчит. Тушит на слабом огне до готовности. Моцареллу обсушивает бумажным полотенцем и режет кубиками.

- Беру в руку немного рисовой массы. Разминаю, чтобы получилась плоская лепешка. Выкладываю на нее фарш и кусочек моцареллы. Формирую шарик. Обмакиваю сначала в муке, затем - во взбитом яйце и сухарях. Каждый шарик протыкаю зубочисткой.

Лидия Тараненко обжаривает рисовые шарики до золотистой корочки. Кладет на бумажное полотенце, чтобы вобрало лишний жир, затем - на тарелку. Подает с соусом.

- Для соуса беру полкило помидоров, луковицу, зубчик чеснока, морковку, столовую ложку сушеного базилика, две чайные ложки оливкового масла, два лавровых листа, соль, перец.

Каждый помидор надрезает на кончике и заливает кипятком. Держит 1-2 мин. Перекладывает на минуту в холодную воду. Вытащив, снимает кожицу.

- Помидоры и лук мелко режу. Морковь и чеснок натираю на мелкой терке. Сначала обжариваю на оливковом масле лук. Добавляю морковь, чеснок и специи. Когда морковь размякла, закидываю помидоры. Тушу 40 минут. Теперь соус готов. Перед подачей на стол лавровый лист надо вытащить.