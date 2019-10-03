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понедельник, 07 октября 2019 05:35

Селедку под шубой подают в форме рулета

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- Традиционную селедку под шубой готовят не слоями на тарелке, а рулетом. Выглядит, как дорогой деликатес, - рассказывает киевлянка Елена Кардановская, 54 года.

Варит свеклу, морковь и две картофелины. Трет на крупной терке. Обжаривает порезанную кубиком луковицу до золотистого цвета. Заливает 0,5 стакана воды 1,5 ст. л. желатина. Оставляет на полчаса до набухания. Затем греет без кипячения.

Охлажденный желатин смешивает с 200 г майонеза. В отдельных мисках смешивает с ним морковь, картофель и лук. Выкладывает на квадрат фольги слоями. Сначала свекла, затем морковь и картофель. Дальше - порезанное на куски филе сельди и лук. С помощью фольги аккуратно скручивает в рулет. Ставит в холодильник на ночь.

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