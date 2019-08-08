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понедельник, 12 августа 2019 05:50

Сбитень из ягод готовят в двух сосудах

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- Сбитень - это древний медовый напиток. Его готовили из пряных трав, - рассказывает киевлянка 36-летняя Леся Крищук. - Напиток так назвали из-за способа приготовления в двух разных сосудах. В одной держали травяной настой, во второй - мед. Затем смешивали, взбивая.

Кипятит 2 л воды, снимает с плиты и немного охлаждает. Добавляет по 2 стакана малинового сока и меда. Напиток доводится до кипения, убавляет огонь и томит 2 ч., помешивая и снимая периодически пену. Выключает огонь, охлаждает до комнатной температуры.

- Здесь и сдабриваю пряностями. Режу треть стручка острого перца и палочку корицы.

Добавляет 2 ст. л. дрожжей и настаивает 12 часов. После этого напиток переливает в банку, плотно закрывает и на месяц ставит в погреб. Затем процеживает через два слоя марли и разливает в бутылки. Хранит в прохладном месте.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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