Пирог с опятами посыпают сыром

— У нас в районе грибов не густо. Одни опята. Но из них пеку божественный пирог, — рассказывает Вера Коваль из города Чуднов Житомирской области.

Для опары в 1/3 стакана теплой воды размешивает 3 ст. л. муки. Добавляет по 1 ст. л. сухих дрожжей и сахара. Ставит миску со смесью в кастрюлю с теплой водой, накрывает полотенцем. Держит, пока не появится пена. Просеивает 600 г муки. В центре делает ямку, туда вбивает яйцо. Помешивая, наливает стакан теплой воды. Добавляет 1 ч. л. соли. Все перемешивает и оставляет для того, чтобы подошло. Когда тесто увеличится в два раза, добавляет 4 ст. л. растопленного сливочного масла. Еще раз вымешивает и снова ставит подходить под полотенцем. Когда тесто снова поднимется, обминает его и разделяет на две неровные части. Большую раскачивает по размеру противня. В него кладет начинку. Для нее варит 800 г опят в подсоленной воде.

— Как только закипит, откидываю грибы на дуршлаг, чтобы стекла вода. Этого времени достаточно, чтобы они проварились, а не превратились в кашу. Должны в пироге сохранить форму.

Обжариваем грибы до готовности. Выкладывает в противень, оставляя свободными края. Сверху натирает на мелкую терку 100 г твердого сыра. Раскатывает оставшееся тесто и накрывает сверху. Защипывает край и смазывает взбитым яйцом. Выпекает в нагретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Пирог ставит на стол и накрывает полотенцем. Через 10 мин. режет и подает на стол.