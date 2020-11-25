Пирог формируют из восьми булок

- Пирог с абрикосовым варенье выпекаю так, что его не надо разрезать. Делится на отдельные куски - булки, - говорит киевлянка 69-летняя Людмила Харькова.

- Две столовые ложки теплой воды смешиваю с двумя чайными ложками сухих дрожжей и чайной ложкой сахара. Разогреваю 200 граммов сливочного масла или маргарина и добавляю столько же сметаны, щепотку соли и пакетик ванильного сахара. Перемешиваю и всыпаю муки столько, сколько возьмет тесто. Оно должно быть мягкое, не тугое. Делю на восемь частей. Делаю из него шарики. Накрываю пленкой и оставляю в теплом месте.

Когда подойдет, раскатываю каждый шарик в лепешку. Диаметром 20-24 сантиметров. Смазываю тонким слоем варенья. Посыпаю измельченными орехами. Сверху выкладываю следующие лепешки, смазывая их так же. Последний оставляю сухим. Делю наслоенные лепешки по диаметру на восемь частей. В каждой посередине делаю разрез, через который дважды протягиваю острый конец "сектора" внутрь. Все части собираю в круглую форму, застеленную пергаментной бумагой. Смазываю желтком, разведенным со столовой ложкой молока или воды. Ставлю пирог в теплое место на 30 минут. Выпекаю при температуре 180 градусов до готовности.

Из такого теста готовлю багет с творожной начинкой.

200 граммов 15-процентного сливочного сыра соединяю с желтком, чайной ложкой кукурузного крахмала, щепоткой соли и сахаром по вкусу. Протираю через сито или взбиваю в блендере. Добавляю горсть изюма. Перемешиваю. Тесто делю на две части. Раскатываю длинными прямоугольниками. Выкладываю начинку. Края смазываю желтком. Он их склеивает. Формирую длинные багеты и делаю на них поперечные надрезы. Ставлю подходить, выпекаю при температуре 180 градусов.

Рецепт любимых пирожков придумала сама. Килограмм яблок режу кубиками и тушу со 100 граммами масла до полуготовности. Всыпаю полстакана сахара. Отбираю две трети для начинки.

Остальные яблоки тушу до готовности, чтобы перетереть в пюре и замесить тесто. Добавляю сюда две чайные ложки дрожжей, стакан теплого молока, соль, пакетик ванильного сахара и муки, столько возьмет. Замешиваю тоже мягкое. Подходит 30 минут. Пирожки формирую на доске, смазанной маслом. Тесто немного липкое, поэтому надо смазывать и руки. В начинку добавляю корицу и еще немного сахара. Тесто делю на желаемую величину пирожков. Раскатываю на прямоугольники. На одной половине делаю параллельные надрезы, на целую кладу начинку. Скручиваю рулетом, заворачиваю края полумесяцем и склеиваю желтком. Укладываю швом вниз. Верх тоже смазываю остатками желтка. После того, как подойдут, выпекаю при температуре 180 градусов.