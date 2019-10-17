Печеночный салат заправляют соевым соусом

- Осенью организм нуждается в питательной еде, - говорит 28-летняя Анна Киюн из Львова. - Разнообразила рацион салатом из печени и рукколы. Готовлю за полчаса.

160 г шампиньонов нарезает тонкими пластинами.

- Обжариваю шампиньоны в оливковом масле до золотистого цвета. Солю и добавляю 70 граммов горчицы в зернах. Вливаю чайную ложку бальзамического уксуса и столовую - соевого соуса.

Все перемешивает и снимает с огня.

- Нарезаю кубиками полкилограмма куриной печени, очищенной от прожилок. Выкладываю на разогретую сковородку с оливковым маслом и обжариваю 3-4 минуты. Добавляю обжаренные грибы, перемешиваю, снимаю с плиты.

Пучок рукколы моет и обсушивает.

- Раскладываю рукколу на широкое блюдо. Сверху - поджаренную печень и грибы. Поливаю все соусом, который образовался при жарке. Посыпаю ложкой кунжута. При необходимости еще вливаю соевый соус. Салат подаю теплым, - говорит Анна Киюн.