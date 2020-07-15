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понедельник, 20 июля 2020 06:46

Отвар для ликера "созревает" сутки

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— Готовлю по этому рецепту много лет. Напиток получается сладкий, легкий, женский. Но и мужчинам понравится. Готовить можно из свежих или замороженных ягод, — говорит 38-летняя Марина Гармаш из села Преображенка Ореховского района Запорожской области.

— Литр помытой клубники заливаю полтора литра холодной воды и варю 15 минут от закипания. Когда остынет, ставлю на сутки в холодильник, чтобы "созрел".

В процеженный без отжимания ягод отвар добавляю литр сахара и 2 чайные ложки лимонной кислоты. Тогда не будет слишком сладкий. Помешивая, довожу до кипения. Даю остыть, вливаю пол-литра водки. Храню в стеклянной бутылке. Напиток получается некрепкий, можно добавлять в выпечку и газировку.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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