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понедельник, 01 июля 2019 07:46

Окрошку с копченой рыбой заливают сметаной

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- Ни один день рождения в нашей семье не обходится без окрошки. Изюминка рецепта в основном ингредиенте - вместо курицы или говядины беру копченую рыбу, - говорит 65-летняя Галина Даценко из Рассошинцев Полтавского района

Галина Владимировна живет вместе с мужем 66-летним Анатолием. Говорит, что ему сложно пробовать что-то новое - многое не нравится. Поэтому почти никогда не рисковала с необычными вкусами.

- Сначала готовила по классическому рецепту, но хотелось экспериментировать. Мне не раз рассказывали о рецептах с селедкой, даже пробовала. Но слишком сильный привкус рыбы не понравился. Как-то на работе моя коллега хвалилась, какую вкусную окрошку приготовила. Я заинтересовалась и попросила рецепт. Первый раз сделала на свой день рождения. Понравилось всем, а муж теперь просит только такую.

- Сначала раскладываю все ингредиенты на столе, - продолжает Галина Владимировна. - Это пучок зеленого лука, по пол-пучка петрушки и кинзы, можно взять укроп, по вкусу. Беру еще редис, где-то пять или шесть штучек, два огурца, четыре сваренных яйца, пять картофелин, сметану и граммов двести копченой рыбы. Советую брать горбушу или лосося, они нежные и приятно сочетаются с молочной основой.

Сначала мою овощи и травы. Набираю литра два воды и ставлю охлаждаться. Затем небольшими кубиками режу огурцы, редис, яйца и картофель. Рыбу тоже мелкими кубиками, но немного больше. Когда все готово, достаю кастрюлю с водой и добавляю туда нарезанное. Заливаю сметану - идет 400-граммовый пакет. Солю, перчу - все по вкусу. И только перед самой подачей мелко измельчаю зелень и добавляю в тарелки. Потому что имела когда-то неприятность: из-за сока петрушки вода сгустилась. Тогда пришлось выливать блюдо. Можно добавлять лимонный сок, но я кислое не люблю. Всегда ставлю его на стол отдельно.

69-летняя Мария Игнатенко из города Карловка на Полтавщине для окрошки берет темный живой квас.

- Готовила так всегда - нравится газированная основа и привкус кваса. Если еще добавить сметанки - за уши не оттянуть. Ингредиенты такие: четыре картофелины, четыре огурцы, пять яиц, 300 граммов вареной колбасы, зелень и 2 литра кваса. Сметану часто смешиваю пополам с майонезом, тогда соль можно не добавлять. Все мою, яйца и картошку варю. Затем режу тонкой соломкой. Добавляю зеленый лук и укроп. Ингредиенты смешиваю и заливаю квасом. Добавляю 200 граммов сметаны, беру 15 и 30-процентный салатный майонез. Очень жирный - не желательно.

Кладут соленые грибы, кальмары, креветки

Как заправку для окрошки используют мясные бульоны, обычную или минеральную воду, квасы или уху. Жидкость смешивают со сметаной, кефиром, айраном или таном. Среди дополнительных ингредиентов - соленые грибы, кальмары, крабовые палочки, креветки, копченая курица.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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