Настойка из шиповника имеет терпкий привкус

— Плоды шиповника содержат много полезных микроэлементов, — говорит 57-летний Василий Швец из Луцка. — На их основе получаются витаминные настойки. Шиповник придает напитку благородный лесной аромат. Настойку можно добавлять к чаю или пить так.

Нарезает на мелкие куски яблоко средней величины.

- Подойдет сладкий ароматный сорт. Придаст соответствующий вкус напитку. Измельченное яблоко выкладываю в сухую банку. Всыпаю 400 граммов шиповника. Лучше брать подсушенные плоды, потому в них аромат ярче, чем у свежей.

Заливает банку 0,5 л водки или самогона без запаха.

— Плотно закрываю крышкой. Встряхиваю и ставлю в темное место с комнатной температурой. Стоит месяц, потом процеживаю. Настойка из шиповника получается с легким терпковатым привкусом. Если любите сладкие напитки, в конце приготовления можно добавить несколько ложек сахара. Пригодна к употреблению в течение пяти лет, — говорит Василий Швец.