Лисички на фритату сбрызгивают лимонным соком

— Часто готовлю детям на завтрак фритату. Это традиционный итальянский омлет с начинками. Блюдо простое, но вкусное, сытное и полезное. Особенно любят фритату с грибами, — рассказывает 35-летняя Наталья Голубь из Николаева.

Берет пять яиц, 500 г лисичек, помидор-сливку, небольшую луковицу, зубок чеснока, 50 г твердого сыра, 2-3 ст. л. оливкового масла, 1/4 лимона, пол-пучка петрушки, 1 ч. л. сушеного орегано, по щепотке соли и перцу.

— Лисички мою под проточной водой и просушиваю бумажным полотенцем. На кончике помидора делаю небольшой надрез крест-накрест. Заливаю кипятком, потом перекладываю в холодную воду. Это нужно, чтобы кожура легко снялась.

Помидор разрезает пополам, удаляет серединку. Мясистую часть режет на мелкие кусочки и дает соку стечь.

— Ставлю сковороду на сильный огонь. Смазываю оливковым маслом. Когда достаточно нагревается, забрасываю на сковороду грибы. Жарю на сильном огне в течение 5-7 минут.

Вбрасывает к грибам мелко нарезанные лук и чеснок, помидор, орегано. Сбрызгивает соком лимона. Солит, перчит. Обжаривает еще в течение 3 мин и снимает с огня.

— Отдельно взбиваю венчиком яйца. Добавляю в них тертый сыр и мелко порезанную петрушку. Немного подсаливаю.

Ставит сковороду на медленный огонь. Когда прогревается, заливает дно яичной массой. Сверху забрасывает грибную начинку.

— Когда яйца схватываются по краям, а внутри еще остаются жидковатым, с огня снимаю и довожу до готовности в разогретой до 200 градусов духовке. Держу в ней в течение 5-7 минут. Подаю фритату теплой.

Салат из курицы не заправляют

— Часто готовлю детям на завтрак фритату. Это традиционный итальянский омлет с начинками. Блюдо простое, но вкусное, сытное и полезное. Особенно любят фритату с грибами, — рассказывает 35-летняя Наталья Голубь из Николаева.

Берет пять яиц, 500 г лисичек, помидор-сливку, небольшую луковицу, зубок чеснока, 50 г твердого сыра, 2-3 ст. л. оливкового масла, 1/4 лимона, полпучка петрушки, 1 ч. л. сушеного орегано, по щепотке солю и перцу.

— Лисички мою под проточной водой и просушиваю бумажным полотенцем. На кончике помидора делаю небольшой надрез крест-накрест. Заливаю кипятком, потом перекладываю в холодную воду. Это нужно, чтобы кожура легко снялась.

Помидор разрезает пополам, удаляет серединку. Мясистую часть режет на мелкие кусочки и дает соку стечь.

— Ставлю сковороду на сильный огонь. Смазываю оливковым маслом. Когда достаточно нагревается, забрасываю на сковороду грибы. Жарю на сильном огне в течение 5-7 минут.

Вбрасывает к грибам мелко нарезанные лук и чеснок, помидор, орегано. Скроплює соком лимона. Солит, перчит. Обжариваем еще в течение 3 мин и снимает с огня.

— Отдельно взбиваю венчиком яйца. Добавляю в них натертый сыр и мелко порезанную петрушку. Немного подсаливаю.

Ставит сковороду на медленный огонь. Как прогревается, заливает дно яичной массой. Сверху забрасывает грибную начинку.

— Когда яйца схватываются по краям, а внутри еще остаются рідкуватими, с огня снимаю и довожу до готовности в разогретой до 200 градусов духовке. Держу в ней в течение 5-7 минут. Подаю фритату теплой.

Салат из курицы не заправляют

— Лисички — мои любимые грибы. — говорит 32-летняя Ирина Гаврилюк из Одессы. — Аппетитные в любом виде. Готовлю из них разные блюда. Особенно люблю салат с лисичками и курицей. Эти продукты хорошо сочетаются

На две порции салата берет 300 г лисичек, 200 г куриного филе. Жарит на оливковом масле грибы. Добавляет к ним нарезанную кольцами морковку, измельченный зубчик чеснока и одну луковицу полукольцами. Всыпает соль и перец. Мясо режет небольшими кусками. Солит, перчит и поджаривает до золотистого цвета.

— Грибы и курятину соединяю. Добавляю к ним крупно нарезанную пекинскую капусту и измельченную зелень. Все тщательно перемешиваю и ничем не заправляю. Подаю на стол теплым.

На две порции салата берет 300 г лисичек, 200 г куриного филе. Жарит на оливковом масле грибы. Добавляет к ним нарезанную кольцами морковку, измельченный зубчик чеснока и одну луковицу полукольцами. Всыпает соль и перец. Мясо режет небольшими кусками. Солит, перчит и поджаривает до золотистого цвета.

— Грибы и курятину соединяю. Добавляю к ним крупно нарезанную пекинскую капусту и измельченную зелень. Все тщательно перемешиваю и ничем не заправляю. Подаю на стол теплым.