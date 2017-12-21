Лимонные тарталетки подают охлажденными

- Мой любимый рецепт десерта - лимонные тарталетки с меренгой. Очень нежные и тают во рту, - рассказывает 23-летняя Алена Гудзенко из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

Чтобы приготовить тарталетки с меренгой, Алена берет 300 г муки, 450 г сахара, 220 г сливочного масла, шесть яиц, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 лимона.

- Сначала делаю тесто. Для этого смешиваю муку, 120 граммов сахара, разрыхлитель и щепотку соли. Добавляю два яйца, 120 граммов масла и цедру половины лимона. Замешиваю тесто, кладу в холодильник на полчаса.

- Для крема четыре желтка взбиваю с 240 граммами сахара и соком двух лимонов. Добавляю 100 граммов мягкого сливочного масла и тертую цедру одного лимона, взбиваю. Тесто достаю из холодильника, раскатываю и перекладываю в формочки, - говорит Алена.

Тарталетки выпекает 10 мин. при 180 ° С. Затем выкладывает лимонный крем и печет еще 20 мин.

- Между тем занимаюсь меренгой. Три белка взбиваю с 90 граммами сахара. Далее тарталетки охлаждаю при комнатной температуре и сверху выкладываю белки.

По рецепту получается шесть порций. Тарталетки подает охлажденными с чаем или лимонадом.

- Если нет маленьких формочек, то готовлю в большой для выпечки. Использую те же пропорции. Но приходится ждать, чтобы застыло все в форме и лимонный крем схватился. Желательно поставить на ночь в холодильник.