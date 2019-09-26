Куриный рулет начиняют шпинатом и орехами

- Придумал куриный рулет со шпинатом и грецкими орехами, - рассказывает кулинарный эксперт 32-летний Евгений Клопотенко из Киева. - Просто, но выходит новый вкус за счет зелени и орехов. И, конечно, сыр фета - он прекрасен запеченный. Такой рулет подойдет на каждый день и к праздничному столу.

Рецепт рассчитан на четыре порции, приготовление занимает до 40 мин.

- 600 граммов куриного филе промываю и очищаю от жира. Надрезаю вдоль пополам практически до конца. Открываю мясо, как книгу, и накрываю пищевой пленкой. Немного отбиваю плоским боком кулинарного молотка. Складываю два куска вместе, солю и перчу по вкусу.

Промывает пучок шпината.

- Срезаю тонкие стебли, оставляю только листья. Выкладываю на куриное филе в один или несколько слоев. Нарезаю 250 граммов сыра фета кусочками не толще 5 миллиметров. Измельчаю ножом 50 граммов грецких орехов. Сверху шпината кладу сыр и посыпаю измельченными орехами.

Сворачивает мясо в форме рулета.

- Сверху смазываю оливковым маслом, хватит столовой ложки. Кладу рулет на фольгу и плотно закручиваю края, как обертку конфеты. Ставлю на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов. Вынимаю и оставляю, чтобы полностью остыл в фольге. После этого разрезаю на куски толщиной один сантиметр, - говорит Евгений Клопотенко.