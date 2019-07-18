Красную чечевицу тушат в томате с овощами

- Я редко ем мясо, - говорит киевлянка 28-летняя Анастасия Бойко. - Поэтому часто готовлю блюда из чечевицы. Она, как и фасоль, содержит большое количество растительного белка, клетчатки и много полезных микроэлементов. Люблю ее тушить с овощами. Готовить быстро и легко.

Заливает водой стакан красной чечевицы из расчета 1:2 и ставит на огонь.

- Довожу до кипения и убавляю огонь до минимума. Варю 25-35 минут. За 5 минут до готовности солю. Нарезаю мелко репчатую луковицу и натираю морковку. Разогреваю сковороду с растительным маслом и поджариваю овощи. Добавляю мелко порезанный болгарский перец, обжариваю все вместе еще 5 минут и добавляю столовую ложку томатной пасты, разведенной с водой. Можно взять еще свежие помидоры - штуки две-три хватит.

Выжимает два зубчика чеснока, он добавляет пикантности. Солит и перчит по вкусу.

- Выкладываю отваренную чечевицу в сковороду к овощам. Хорошо перемешиваю и тушу еще 5 минут под закрытой крышкой. В конце всыпаю измельченную зелень. Выключаю огонь и оставляю на 10-15 минут. Тушеную чечевицу можно подавать с картофельным пюре или как отдельный гарнир, - говорит Анастасия Бойко.