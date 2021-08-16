Военным запретили сдаваться в плен

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2070
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1593
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2124
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 297
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1620
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5544
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 360
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 279
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
7
5
17
20
4
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
&quot;Мозолит глаза пророссийским элементам&quot; - в столице порезали выставку о Второй мировой
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Видео
Все видео
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 504
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 135
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 360
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 279
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 459
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 288
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 11:46

Военным запретили сдаваться в плен

  Комментировать
Военным запретили сдаваться в плен
Приказ №270 имел репрессивный характер

16 августа 1941 года в СССР приняли приказ №270 "Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия". Фактически все советские военнопленные объявлялись предателями.

Решение о дополнительном запугивании военных и политработников приняли из-за того, что в начале войны Красная армия несла значительные поражения.

Приказ подписали председатель государственного комитета обороны Иосиф Сталин, его заместитель Вячеслав Молотов, маршалы Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Шапошников и генерал армии Жуков. Он предусматривал, что каждый красноармеец должен бороться до последнего вздоха. В плен не должен был сдаваться даже в случае полного окружения. Должен был беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося последним поражения.

В качестве примера героической борьбы ставили деятельность некоторых частей и командиров. В то же время предателями и дезертирами в приказе называли генералов Павла Понеделина, Николая Кириллова и Владимира Качалова. Первые попали в плен к нацистам еще 7 августа 1941-го, а Качалов погиб при попытке вырваться из окружения. Дополнительным фактором страха для военных служили возможные репрессии в отношении их семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой

Опубликованию приказ №270 не подлежал, но его зачитывали во всех воинских подразделениях. 28 сентября 1941 года вышла шифрограмма Георгия Жукова с требованием разъяснить военным, что семьи пленных расстреляют, а по возвращении из плена и их самих.

К концу 1941-го количество советских военнопленных достигло 3,5 млн. Относительно них не действовали никакие международные документы, которые могли бы облегчить условия пребывания в концлагерях.

Генералов Павла Понеделина и Николая Кириллова освободили америкинцы ближе к концу войны. Их арестовали и расстреляли в 1950 году, а реабилитировали уже через шесть лет. Такая судьба постигла многих других.

Нарком обороны СССР Иосиф Сталин подписал приказ №227 "О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии" 28 июля 1942 года. Документ получил неофициальное название "Ни шагу назад!".

Приказ носил репрессивный характер и не остановил отступления советских войск. Несмотря на это, оценен он неоднозначно. По воспоминаниям некоторых участников войны, положил начало новой волне беззакония командования, которое пыталось репрессиями скрыть собственные ошибки. По воспоминаниям других - страх, на котором они стали держаться, был необходимым и положительно повлиял на воинскую дисциплину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Военным запретили сдаваться в плен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

Американская радиостанция начала вещание для украинцев

Военным запретили сдаваться в плен

Украинцы и поляки заключили мирный договор

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 11466
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 10945
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 8127
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 8019
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5661
История
Умер король рок-н-ролла
Умер король рок-н-ролла
 Просмотров: 189
Американская радиостанция начала вещание для украинцев
Американская радиостанция начала вещание для украинцев
 Просмотров: 63
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
7
 Просмотров: 1206
Украинцы и поляки заключили мирный договор
Украинцы и поляки заключили мирный договор
 Просмотров: 279
Опубликовали 135 тыс. карточек спецслужб на "неблагонадежных" киевлян
Опубликовали 135 тыс. карточек спецслужб на "неблагонадежных" киевлян Просмотров: 540
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 119
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть