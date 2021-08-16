Военным запретили сдаваться в плен

Приказ №270 имел репрессивный характер

16 августа 1941 года в СССР приняли приказ №270 "Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия". Фактически все советские военнопленные объявлялись предателями.

Решение о дополнительном запугивании военных и политработников приняли из-за того, что в начале войны Красная армия несла значительные поражения.

Приказ подписали председатель государственного комитета обороны Иосиф Сталин, его заместитель Вячеслав Молотов, маршалы Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Шапошников и генерал армии Жуков. Он предусматривал, что каждый красноармеец должен бороться до последнего вздоха. В плен не должен был сдаваться даже в случае полного окружения. Должен был беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося последним поражения.

В качестве примера героической борьбы ставили деятельность некоторых частей и командиров. В то же время предателями и дезертирами в приказе называли генералов Павла Понеделина, Николая Кириллова и Владимира Качалова. Первые попали в плен к нацистам еще 7 августа 1941-го, а Качалов погиб при попытке вырваться из окружения. Дополнительным фактором страха для военных служили возможные репрессии в отношении их семей.

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Опубликованию приказ №270 не подлежал, но его зачитывали во всех воинских подразделениях. 28 сентября 1941 года вышла шифрограмма Георгия Жукова с требованием разъяснить военным, что семьи пленных расстреляют, а по возвращении из плена и их самих.

К концу 1941-го количество советских военнопленных достигло 3,5 млн. Относительно них не действовали никакие международные документы, которые могли бы облегчить условия пребывания в концлагерях.

Генералов Павла Понеделина и Николая Кириллова освободили америкинцы ближе к концу войны. Их арестовали и расстреляли в 1950 году, а реабилитировали уже через шесть лет. Такая судьба постигла многих других.

Нарком обороны СССР Иосиф Сталин подписал приказ №227 "О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии" 28 июля 1942 года. Документ получил неофициальное название "Ни шагу назад!". Приказ носил репрессивный характер и не остановил отступления советских войск. Несмотря на это, оценен он неоднозначно. По воспоминаниям некоторых участников войны, положил начало новой волне беззакония командования, которое пыталось репрессиями скрыть собственные ошибки. По воспоминаниям других - страх, на котором они стали держаться, был необходимым и положительно повлиял на воинскую дисциплину.