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Солдатам запретили отступать

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Солдатам запретили отступать
Советским офицерам и бойцам под страхом смерти запретили покидать боевые позиции Фото: wikimedia

Нарком обороны СССР Иосиф Сталин подписал приказ № 227 "о мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии" 28 июля 1942 года. Документ получил неофициальное название "Ни шагу назад!".

В нем отмечалось, что враг рвется вглубь Советского Союза, несмотря на "большие потери". СССР потерял Украину, Беларусь, страны Прибалтики, а с ними и 70 млн населения, продовольствие и промышленность. Констатировалось, что преимущества над немцами в человеческих и материальных ресурсах больше не существует, население начинает разочаровыватся в армии, а отступать дальше значит потерять государство.

"Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину. Паникеры и трусы должны истреблятся на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, бойца, политработника должно быть требование - ни шагу назад без приказа высшего командования. Единственной причиной оставления позиции может быть только смерть! ", - говорилось в документе.

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В пределах армии было приказано сформировать 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов по 200 человек, поставить их в тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода расстреливать отступающих и тем "помочь честным бойцам выполнить свой долг". Также в пределах фронта должны были сформировать от одного до трех штрафных батальонов по 800 человек, а в пределах армий 5-10 штрафных рот до 200 человек, чтобы дать им шанс "искупить кровью свои преступления".

Приказ носил репрессивный характер и не остановил отступления советский войск. Несмотря на это, оценен он неоднозначно. По воспоминаниям некоторых участников войны, положил начало новой волны беззакония командования, которое пыталось репрессиями скрыть собственные ошибки. По воспоминаниям других - страх, на котором они стали держаться был необходимым и положительно повлиял на воинскую дисциплину.

22 июня 1941 началась немецко-советская война. Это часть Второй мировой. Украина понесла в ней наибольшие потери среди всех стран мира.

Во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн человек. Более 5 млн погибших были гражданскими, из них более 1, 5 млн - жертвы Холокоста. 2,2 млн человек вывезли на принудительные работы в Германию. Разрушили и уничтожили 700 городов и 28 тыс. сел.

Противостояние между Германией и СССР на территории Украины не прекращалось в течение 40 месяцев. 35 месяцев длились активные боевые действия. Кроме Германии, преступления против украинцев во время Второй мировой войны, совершал и Советский Союз.

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Дата
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