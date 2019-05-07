Кольца с арахисом подают к чаю

- Песочное печенье с арахисом выглядит красиво, долго хранится и легко готовится, - рассказывает 25-летняя Мирослава Шуль из Ривненщины. Ведет кулинарную страничку в соцсетях.

Для песочного печенья "Кольца с арахисом" берет 600 г муки, добавляет 5 г разрыхлителя, щепотку соли и молотого мускатного ореха. Его можно заменить корицей.

Масло взбивает с помощью миксера, постепенно добавляет 150 г сахара.

- Вместо сливочного масла можно взять маргарин, - говорит. - Это в случае, если кто-то не употребляет животные жиры или хочет немного удешевить продукт.

В отдельной посуде отделяет желтки двух яиц от белков и по одному добавляет в масляную массу. Всыпает частями муку. Вымешивает руками в шар. Тесто раскатывает на пергаменте, толщиной примерно 0,5 см. Вырезает кольца стаканом, а маленькие дырочки внутри - стопкой или пластмассовым пробкой от шампанского.

Печенье кладет на форму, застеленную пергаментом. Дополнительно маслом смазывать не нужно.

Еще одно яйцо смешивает вилкой и солит - оно необходимо для смазки.

- Арахис или грецкий орех стоит немного подсушить в духовке и измельчить, - говорит Мирослава Шуль. - Яйцом смазываю печенье и посыпаю орехами. Надо прижать немного. Чтобы они прикрепились.

В разогретой до температуры 220-250 ° С духовке выпекает 15 мин. Печенье вкусно есть с чаем или кофе.