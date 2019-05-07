Кольца с арахисом подают к чаю

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2457
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1845
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4583
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1116
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2925
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3429
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5733
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1944
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2151
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3375
Фото
Все фото
2
2
6
6
5
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Свистуны пекут из картофеля
Свистуны пекут из картофеля
Интервью
1/5
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 621
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3249
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1368
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1440
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3357
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1053
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 00:40

Кольца с арахисом подают к чаю

  Комментировать
 

- Песочное печенье с арахисом выглядит красиво, долго хранится и легко готовится, - рассказывает 25-летняя Мирослава Шуль из Ривненщины. Ведет кулинарную страничку в соцсетях.

Для песочного печенья "Кольца с арахисом" берет 600 г муки, добавляет 5 г разрыхлителя, щепотку соли и молотого мускатного ореха. Его можно заменить корицей.

Масло взбивает с помощью миксера, постепенно добавляет 150 г сахара.

- Вместо сливочного масла можно взять маргарин, - говорит. - Это в случае, если кто-то не употребляет животные жиры или хочет немного удешевить продукт.

В отдельной посуде отделяет желтки двух яиц от белков и по одному добавляет в масляную массу. Всыпает частями муку. Вымешивает руками в шар. Тесто раскатывает на пергаменте, толщиной примерно 0,5 см. Вырезает кольца стаканом, а маленькие дырочки внутри - стопкой или пластмассовым пробкой от шампанского.

Печенье кладет на форму, застеленную пергаментом. Дополнительно маслом смазывать не нужно.

Еще одно яйцо смешивает вилкой и солит - оно необходимо для смазки.

- Арахис или грецкий орех стоит немного подсушить в духовке и измельчить, - говорит Мирослава Шуль. - Яйцом смазываю печенье и посыпаю орехами. Надо прижать немного. Чтобы они прикрепились.

В разогретой до температуры 220-250 ° С духовке выпекает 15 мин. Печенье вкусно есть с чаем или кофе.

Автор: Ольга ВАСЬКИВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кольца с арахисом подают к чаю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 21736
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 21602
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 16038
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 12582
Почему звезды покупают туфли на размер больше
Почему звезды покупают туфли на размер больше Просмотров: 11548
Еда
Из апельсиновой кожуры готовят конфеты
Из апельсиновой кожуры готовят конфеты
Шашлык из крольчатины сдабривают тархуном
Шашлык из крольчатины сдабривают тархуном Просмотров: 135
Напиток из кураги настаивают с ореховыми перегородками
Напиток из кураги настаивают с ореховыми перегородками Просмотров: 45
Мясо для стейка натирают базиликом
Мясо для стейка натирают базиликом Просмотров: 45
В начинку макового рулета добавляют изюм
В начинку макового рулета добавляют изюм Просмотров: 90
Больше всего комментируют
15
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
10
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
3
Михаил Поплавский читает лекции в Лондоне
Голосов: 236
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua