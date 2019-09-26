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понедельник, 30 сентября 2019 05:41

Капусту квасят с килограммом опят

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- Квашеную капусту с опятами не сравнить ни с чем. Они плотные, держат форму и сочетаются с овощами. Вкусно, и на тарелке красиво лежит, - рассказывает Оксана Шушара, 55 лет, из города Борщев Тернопольской области.

Тонко шинкует 5 кг капусты. Натирает на терке 1 кг моркови. Режет 500 г лука полукольцами. Капусту смешивает с луком и морковью. Солит по вкусу и немного перетирает руками. 1 кг замороженных опят проваривает и поджаривает. Складывает в бочку с капустой. Сдабривает черным молотым перцем, 150 г соли и 1,5 ст. л. сахара. Накрывает грузом на двое суток.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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