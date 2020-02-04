Калиновое вино бродит на изюме

- Вино из калины оставляет приятный ягодный вкус, - рассказывает Мария Горбатюк, 50 лет, из села Диброва Васильковского района Киевской области. - Готовлю его на изюме. В них есть винные дрожжи, что ускоряют брожение.

Ягоды не мою, чтобы сохранились микроорганизмы. Перетираю калину и засыпаю в банке. На килограмм ягод добавляю стакан воды, 200 граммов сахара и горсть изюма. С дозировкой можно экспериментировать. Если любите крепкое вино, воды лейте меньше.

Горлышко банки завязываю марлей. Оставляю на четыре дня бродить в теплом месте. При появлении пены сок процеживают через марлю. Добавляю в него еще стакан воды и 100 граммов сахара. На банку натягиваю резиновую перчатку с дыркой в ​​пальце.

Через неделю досыпаю 100 граммов сахара. Брожение прекращается примерно через три недели. Тогда перчатка сдувается, а на дне появляется осадок. Аккуратно переливаю вино в бутылку, чтобы не взболтать сусло. Плотно закрываю пробкой. Напиток месяц отстаивается в подвале.