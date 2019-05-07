Из апельсиновой кожуры готовят конфеты

- Магазинных конфет не покупаю, - говорит 32-летняя Юлия Ростовец из Одессы. - Делаю сама. Выходят и вкусные, и полезные. Одни из самых любимых в нашей семье - цитрусово-шоколадные. Готовят из кожуры цитрусовых. Апельсины, лимоны, мандарины или даже грейпфрут - зависит от предпочтений.

Для приготовления порции конфет берет три-четыре толстокожих апельсина, 200 г черного шоколада с содержанием какао-бобов 56%, два с половиной стакана сахара, 2 ст. л. лимонного сока и обычную питьевую воду.

- Ножом на каждом апельсине по всей окружности делаю вертикальные надрезы. Глубину определяю по толщине. Аккуратно отделяю и получаю тонкие полоски кожуры. Закидываю в кастрюлю, заливаю водой и довожу до кипения.

Проваривает в течение минуты. Отбрасывает на дуршлаг и промывает. Опять заливает холодной водой и повторяет предыдущие действия. Делает так несколько раз.

- В отдельной кастрюльке довожу до кипения 400 миллилитров холодной воды. Добавляю сахар и размешиваю до полного растворения. В этот сироп бросаю проваренную кожуру. Довожу до кипения и заливаю лимонный сок.

Оставляю вариться и периодически помешиваю ложкой. Когда кожура становятся полупрозрачной, снимаю с огня и отбрасываю на дуршлаг. Выкладываю на застеленный пергаментной бумагой противень. Ставлю в разогретую до 50 ° C духовку на полчаса.

- В это время растапливаю на водяной бане шоколад. Обмакиваю в нем каждую полоску апельсиновой кожуры. Готовые выкладываю на решетку. Оставляю до полного застывания шоколада. На этом все - конфеты готовы.